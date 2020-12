SOCIETE GENERALE :, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du jeudi 10 décembre 2020

SOCIETE GENERALE (-3,25% à 17,10 euros)

Le secteur bancaire a été malmené après les annonces de la BCE. L'institution de Francfort a prolongé son programme de rachat d'actifs (PEPP) jusqu'en mars 2022 au moins, et en a augmenté son plafond de 500 milliards d'euros pour porter son enveloppe totale à 1 850 milliards. Une enveloppe qui pourra d'ailleurs être "recalibrée si nécessaire". La BCE a également décidé de recalibrer les conditions fixées pour la troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO III) et maintenu ses taux directeurs inchangés.