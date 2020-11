SOCIETE GENERALE :, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du jeudi 5 novembre 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SOCIETE GENERALE (+ 4,39% à 13,31euros)Société Générale inscrit ses pas dans ceux de BNP Paribas et de Crédit Agricole en dévoilant des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre. En léger repli hier, l'action de la banque de la Défense a aujourd'hui pris la tête de l'indice CAC 40. Elle a en effet dépassé les attentes à tous les niveaux de son compte de résultat et est désormais plus optimiste sur sa solvabilité à la fin de l'année, pied de nez à ses détracteurs dans ce domaine.