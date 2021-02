SOCIETE GENERALE :, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du mercredi 10 février 2021

SOCIETE GENERALE (+3,50% à 18,01 euros)





Les unes après les autres, les banques françaises dévoilent des résultats meilleurs que prévu. Après BNP Paribas la semaine dernière et Natixis hier soir, Société Générale a levé le voile sur un repli moins prononcé que prévu des siens sur les trois derniers mois de 2020 et une solvabilité bien meilleure. Elle a mieux résisté que prévu grâce à un coût du risque moindre qu'anticipé et des revenus plus élevés.