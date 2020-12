SOCIETE GENERALE : rachète Reezocar

Société Générale annonce l’acquisition de Reezocar, plate-forme française spécialisée dans la vente en ligne de voitures d’occasion auprès de particuliers. Deux ans après la prise de participation de CGI Finance, filiale de Société Générale et n°1 des financeurs indépendants en concession automobile, cette nouvelle étape accélère le partenariat existant et le potentiel de synergies avec les métiers du groupe. La transaction aura un impact non significatif sur le ratio de fonds propres durs de la banque. Ses détails financiers ne sont pas connus.



Cette opération permettra à Reezocar d'enrichir encore son offre de services, notamment dans le domaine des assurances, en accédant aux solutions innovantes de Société Générale Assurances, que Reezocar a à cœur d'intégrer dans son modèle.



Reezocar pourra s'appuyer sur la force du groupe Société Générale pour accélérer son développement en France et à l'international et poursuivre les partenariats commerciaux avec les métiers du groupe.



La start-up, forte de six années d'activité, propose un catalogue de 7 millions d'annonces de véhicules en France et en Europe et enregistre un nombre de visiteurs mensuels sur sa plate-forme en constante augmentation, de 1 million en 2018 à plus de 2 millions aujourd'hui. A la différence des pratiques du marché, Reezocar ne dispose pas de stock de véhicules et peut donc se placer 100% du côté du client dans son parcours.