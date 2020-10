SOCIETE GENERALE : soutenu par Jefferies

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale (+2,13% à 12,68 eurps caracole en tête du CAC 40 grâce à Jefferies. Le broker a en effet relevé sa recommandation sur le titre, passant de Conserver à Acheter, et a relevé son objectif de cours de 16 à 17,60 euros. Jefferies estime que "deux catalyseurs positifs clés ne sont pas pris en compte dans le cours actuel de l'action". Premièrement, ses prévisions concernant le BPA sont supérieures de 20% et 12% par rapport au consensus pour les exercices 2021 et 2022, en raison principalement de la hausse des revenus de la banque de détail en France et du plan de réduction des coûts.Ensuite, en ce qui concerne le rendement du capital, Jefferries pense que la BCE autorisera la banque à verser un dividende. Le broker s'attend désormais à ce que SocGen surprenne en en versant un euro par action pour l'exercice 2020 (rendement de 8 %), contre un consensus de 12 centimes.Jefferies voit en enfin trois événements potentiels positifs susceptibles de modifier son scénario de base. D'une part, la vente de Lyxor, qui pourrait avoir un impact de 15 à 25 points de base sur la ratio CET1. D'autre part, l'annonce d'un plan de rachat d'actions. Et enfin, une consolidation du secteur: compte tenu du contexte et de la chute de 60% depuis le début de l'année de la valorisation de SocGen, la banque rouge et noir pourrait en effet être une cible.