SOCIETE GENERALE : veut féminiser ses instances dirigeantes

Société Générale considère que la diversité et l’inclusion au sein de l’entreprise sont des enjeux prioritaires et annonce aujourd’hui sa volonté d’accélérer notamment la dynamique en matière d’égalité femme-homme. Le Conseil d’administration a ainsi validé un objectif engageant : d’ici 2023, les instances dirigeantes du Groupe devront compter au minimum 30% de femmes, en veillant au respect de cet objectif tant dans les métiers que les fonctions.



Cet objectif sera appliqué en particulier à deux niveaux au sein des instances dirigeantes et de l'encadrement supérieur du Groupe : celui du Comité stratégique qui comprend la Direction générale et les responsables des Business et Services Units (environ 30 dirigeants, niveau comité exécutif), et celui des 200 principaux cadres du Groupe (postes clés).