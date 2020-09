SOCIETE GENERALE : veut fusionner sa banque de détail avec Crédit du Nord

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Près de deux mois après l’annonce du résultat de la revue stratégique de son activité de produits structurés, rapidement suivie de celle du remaniement de l’équipe de Direction, Société Générale a lancé une étude sur la fusion des réseaux bancaires Crédit du Nord et Société Générale. En Bourse, le titre Société Générale gagne 2,37% à 11,93 euros, surperformant ses concurrentes françaises.Le réseau Société Générale compte 1749 agences pour 7,3 millions de clients. Celui de Crédit du Nord est constitué de 9 banques, dont la banque Tarneaud, et possède 679 agences servant 2,4 millions de clients. Boursorama n'est pas compris dans le périmètre de cette étude.Grace à une telle opération, Société Générale compte bénéficier " d'importantes synergies, permettant de renforcer la rentabilité " de l'un de ses principaux métiers. Celle-ci est pénalisée par la faiblesse des taux d'intérêt et la montée en puissance des neobanques.La banque envisage dans cette optique la mise en œuvre d'un système unifié d'information. Mais un tel rapprochement pourrait également permettre à Société Générale de rapprocher davantage les fonctions supports des deux réseaux et réduire le nombre d'agences. Elle compte également accélérer sa stratégie digitale.Cette étude sera conduite d'ici la fin du mois de novembre sous la direction de Sébastien Proto, devenu début août Directeur général adjoint en charge des réseaux de banque de détail en France.