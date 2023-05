SocGen dépasse ses estimations, le négoce d'obligations compensant l'effondrement de la banque de détail

La banque française Société Générale a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes vendredi, après que les turbulences sur les marchés des obligations et des devises ont stimulé son activité de trading.

Cette manne a permis d'amortir l'effondrement de la division française de la banque de détail de la SocGen, dont les bénéfices ont été freinés par des plafonds de taux d'intérêt plus stricts sur les prêts hypothécaires et autres prêts.

Les résultats sont publiés moins de deux semaines avant que Slawomir Krupa ne prenne la direction de la banque d'investissement. Le nouveau PDG, chargé de relancer la valorisation de la troisième banque française cotée en bourse après des années de restructurations et de performances médiocres, devrait présenter un nouveau plan stratégique au cours du troisième trimestre.

"Les performances suivent bien dans toutes les divisions, mais le principal problème est la distribution française", a indiqué JPMorgan dans une note à ses clients.

Les analystes de Jefferies ont fait écho à ce sentiment. "Nous pensons que le marché se concentrera sur le revenu net d'intérêt français, ce qui fera baisser les actions", ont-ils déclaré.

Le bénéfice net du groupe au cours des trois mois se terminant le 31 mars a augmenté de 5,7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 868 millions d'euros (955,5 millions de dollars), soit presque le double de la moyenne des estimations de quatre analystes compilées par Refinitiv.

La forte volatilité des taux d'intérêt et des devises a stimulé la demande de couverture au cours du trimestre, ce qui a permis d'augmenter de 16 % les revenus tirés du négoce de titres à revenu fixe et de devises, a indiqué la banque.

Ces gains ont dépassé les chiffres de Deutsche Bank, Goldman Sachs et BNP Paribas, mais sont restés en deçà de la performance du Crédit Agricole.

La société de leasing automobile ALD, cotée en bourse, a également soutenu les résultats de la SocGen. La banque est sur le point de conclure l'acquisition de son rival européen LeasePlan pour un montant de 4,9 milliards d'euros ce mois-ci.

MALHEURS DE LA BANQUE DE DÉTAIL

En revanche, les ventes de la banque de détail française de la SocGen ont chuté de 11 % au cours du trimestre, tandis que les revenus du groupe ont baissé de 5,3 % pour atteindre environ 6,7 milliards d'euros.

Outre le plafonnement des taux d'intérêt débiteurs, la SocGen a également été pénalisée par l'augmentation, imposée par le gouvernement, des taux d'épargne versés sur les comptes d'épargne les plus populaires proposés par les banques françaises, appelés Livret A.

La suppression progressive d'un programme de prêts à long terme bon marché par la Banque centrale européenne a également pesé sur les résultats. La SocGen ne devrait pas récolter les bénéfices de la hausse des taux d'intérêt dans son activité de détail en France avant 2024, a déclaré la société.

La SocGen a déclaré qu'elle mettrait moins d'argent de côté pour les prêts douteux cette année qu'elle ne l'avait initialement prévu. Elle s'attend désormais à ce que le "coût du risque" soit inférieur à 30 points de base cette année, alors que les prévisions précédentes étaient de 30 à 35 points.

La banque française a maintenu ses objectifs financiers pour 2025, notamment un ratio coûts/revenus inférieur à 62 % et un rendement attendu des fonds propres tangibles de 10 %. (1 $ = 0,9084 euros) (Rédaction : Mathieu Rosemain et Matthieu Protard ; Complément d'information : Tassilo Hummel ; Rédaction : Lananh Nguyen et David Goodman)