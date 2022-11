SocGen poursuit sa croissance au T3 malgré un ralentissement en France et sur les marchés

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Société Générale a confirmé vendredi la bonne tenue des banques françaises dans un contexte économique plus incertain, affichant comme sa rivale BNP Paribas une croissance de ses principales activités au troisième trimestre.

Le groupe n'a pas constaté de remontée des défauts de paiement à ce stade, mais a tout de même décidé d'augmenter ses réserves en prévision de temps plus difficiles. Ces provisions ont pesé sur le résultat net, qui s'inscrit en baisse de 6,4% au troisième trimestre, à 1,5 milliard d'euros.

Le coût du risque, qui mesure les sommes mises de côté pour absorber d'éventuels impayés, se maintient à un niveau historiquement faible de 31 points de base. Cet indicateur progresse toutefois par rapport au point bas atteint il y a un an (15 points de base). La banque a notamment renforcé ses provisions sur les prêts accordés aux entreprises risquant d'être fragilisées par l'augmentation des prix de l'énergie.

Pour l'ensemble de l'année, SocGen a confirmé viser un coût du risque compris entre 30 et 35 points de base du total des encours.

La banque affiche par ailleurs un niveau de solvabilité solide, avec un ratio de fonds propres CET1 de 13,1% fin septembre, supérieur de 3,8 points aux exigences réglementaires, contre 12,9% fin juin.

Objectif de marge revu en hausse

Le produit net bancaire (PNB), l'équivalent du chiffre d'affaires, ressort en hausse de 2,3% au trimestre écoulé, à 6,83 milliards d'euros, alors que les analystes sondés par FactSet prévoyaient un tassement de l'activité, à 6,32 milliards d'euros.

Les différentes activités restent bien orientées, même si les revenus de la banque de détail en France n'ont augmenté que de 0,5%, la marge d'intérêt se trouvant pénalisée par la revalorisation du Livret A. Le groupe bénéficie par ailleurs encore assez peu de la remontée des taux sur les nouveaux crédits accordés.

La croissance a été plus franche dans la banque de détail et les services financiers internationaux (+13,5% en données comparables). Cette division a profité du dynamisme des métiers spécialisés comme le loueur automobile ALD et d'une croissance de 19% dans les services financiers.

La banque de financement et d'investissement poursuit également sa trajectoire de croissance, bien qu'à un rythme moins soutenu qu'au printemps, avec des revenus en hausse de 3,9% en données comparables. Les activités de marché progressent de 5,2% et le conseil en fusions-acquisitions avance de 1,5%, hors effet de change favorable.

La bonne résistance du chiffre d'affaires a conduit Société Générale a relever ses prévisions de marge pour l'ensemble de 2022. Les coûts d'exploitation récurrents devraient représenter moins de 64% des revenus cette année, a indiqué la banque, qui retenait jusqu'à présent une fourchette de 64% à 66%.

