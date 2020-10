Societe Generale : 16,2 millions d'euros pour soutenir le financement de la plus grande centrale solaire de Madagascar et accélérer la transition énergétique du pays

GreenYellow, Axian, Société Générale, GuarantCo et African Guarantee Fund concluent une transaction d'un montant de 73,8 milliards MGA (16,2 millions EUR/19 millions USD) pour soutenir le financement de la plus grande centrale solaire de Madagascar et accélérer la transition énergétique du pays.

GreenYellow, expert de la production solaire photovoltaïque à Madagascar, Axian, groupe panafricain aux activités diversifiés créatrices d'impact positif, Société Générale, GuarantCo, la branche « garantie » de la société Private Infrastructure Development Group (PIDG) et l'African Guarantee Fund ont conclu une transaction d'un montant de 73,8 milliards MGA (16,2 millions EUR/19 millions USD) pour soutenir le refinancement de la centrale solaire photovoltaïque de 20 MW à Ambatolampy. Mise en service en 2018, cette centrale, qui est la plus grande du pays, a été développée et construite par GreenYellow.

Dans la structuration de cette transaction , Axian a acquis 51 % des parts de la centrale solaire en juin 2020. Société Générale, agissant en tant qu'arrangeur exclusif et co-prêteur avec BNI et BMOI, a prêté 16,2 millions EUR / 19 millions USD. GuarantCo et African Guarantee Fund ont respectivement apporté un soutien supplémentaire avec des garanties de 36,9 milliards MGA (environ 9,3 millions USD) et 14,8 milliards MGA (environ 3,8 millions USD).

Outre l'injection de capitaux dans la centrale solaire d'Ambatolampy, la transaction permettra également à GreenYellow d'accélérer les investissements dans de nouveaux projets et d'en faire un contributeur clé pour que Madagascar atteigne son objectif de 80 % d'énergies renouvelables d'ici 2030 et améliore sa sécurité énergétique.

Le mix énergétique de Madagascar est actuellement dominé par le pétrole et le diesel. Le service public d'électricité, intégré verticalement, qui exploite la plupart des infrastructures de réseau du pays, a besoin de la participation du secteur privé pour remédier à la grave pénurie d'accès à l'électricité. Les promoteurs privés, tels que GreenYellow et Axian, vont non seulement élargir l'accès aux énergies renouvelables à Madagascar, mais aussi offrir un approvisionnement énergétique stable, permettant au pays de progresser considérablement vers l'objectif numéro 7 des Nations unies en matière de développement durable (énergie propre et abordable).

La centrale contribue également de manière importante à la réduction des émissions de carbone à Madagascar, en réduisant les émissions de 17 000 tonnes de CO2 par an.

L'opération contribuera ainsi à donner accès à une énergie propre, abordable et fiable aux ménages et aux entreprises, à créer des emplois locaux et à stimuler un développement économique plus large.

Otmane Hajji, PDG de GreenYellow, a déclaré : 'Avec cette transaction et ce nouveau partenariat, GreenYellow renforce sa forte présence à Madagascar et dans l'océan Indien, où nous sommes déjà le premier producteur d'énergie photovoltaïque. Le refinancement de la centrale électrique d'Ambatolampy permettra à GreenYellow et Axian d'aller plus loin et de financer le développement de futurs projets d'énergie renouvelable à Madagascar'.

Hassanein Hiridjee, PDG du groupe Axian, a déclaré : 'Le groupe Axian est fier de participer à ce projet majeur. Il réaffirme notre détermination de fournir un accès plus large à une énergie propre et abordable, et également à contribuer à la réalisation de nombreux objectifs économiques et énergétiques à Madagascar '.

Laurent Goutard, responsable du International Retail Banking pour l'Afrique, le bassin méditerranéen et l'outre-mer chez Société Générale, a déclaré : 'Le financement du secteur des énergies renouvelables est l'un des principaux engagements du groupe Société Générale et s'inscrit parfaitement dans le cadre du plan stratégique 'Grow with Africa ' pour le continent africain. Grâce à l'expertise et aux ressources de notre succursale locale, soutenue par notre plateforme dédiée aux financements structurés en Côte d'Ivoire, nous sommes très fiers d'être le seul arrangeur de cette transaction'.

Lasitha Perera, PDG de GuarantCo, a déclaré : 'La participation de GuarantCo contribuera à accroître l'activité du secteur privé dans le secteur malgache des énergies renouvelables en réduisant les coûts élevés du financement, à créer un environnement favorable au financement privé, national et en monnaie locale et à soutenir le développement des projets. L'opération contribue à rassembler trois banques du secteur privé pour prêter à une centrale solaire et joue un rôle majeur dans le renforcement des capacités de ces banques locales à financer ce type de projets, ce qui est essentiel pour le développement de projets futurs à Madagascar'.

Jules Ngankam, DG de l'African Guarantee Fund, a déclaré : 'Les énergies renouvelables font partie des secteurs d'investissement prioritaires de l'AGF. Nous sommes ravis de co-garantir cette centrale électrique avec GuarantCo et de contribuer ainsi à la réalisation progressive de l'objectif de Madagascar d'atteindre un mix énergétique de 80% d'énergies renouvelables à l'horizon 2030. Grâce à ce partenariat, nous allons accroître notre mandat à Madagascar, où nous avons jusqu'à présent débloqué 21 millions d'USD de financement pour les PME et créé plus de 1000 emplois. '

----

Note aux éditeurs

Madagascar est un pays DAC1 de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), défini par les Nations unies comme l'un des pays les moins avancés (PMA) du monde. Le pays est l'un des pays les plus prioritaires au monde en ce qui concerne la conservation de la biodiversité en raison de sa richesse exceptionnelle en espèces, du nombre élevé d'espèces végétales et animales uniques et de l'ampleur des menaces qui pèsent sur ces ressources précieuses sur les plans écologique, culturel et économique.

Contact Presse

Thomas Alexandre

thomas.alexandre@socgen.com

+33 (0)1 42 13 34 37