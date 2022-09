Societe Generale : 20220929_Société Générale Assurances s'engage pour défendre le pouvoir d'achat des français

S o g é c a p - S o c i é t é a n o n y m e a u c a p i t a l d e 1 1 6 8 3 0 5 4 5 0 E U R - 0 8 6 3 8 0 7 3 0 R C S P a r i s

Dans un contexte d'inflation qui affecte l'ensemble des Français, Société Générale Assurances annonce des mesures fortes pour défendre le pouvoir d'achat de ses assurés, notamment les jeunes et les plus fragiles.

Société Générale Assurances

Société Générale Assurances est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société Générale, en synergie avec tous les métiers de banque de détail, de banque privée et de services financiers, en France et à l'international. Société Générale Assurances poursuit également l'ouverture de son modèle de distribution par le développement d'accords de partenariats avec des acteurs extérieurs au Groupe.

Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 8 pays à l'international, Société Générale Assurances propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, en matière d'assurance vie épargne, d'épargne retraite, et de protection des personnes et des biens.

S'appuyant sur l'expertise de ses 2 900 collaborateurs, Société Générale Assurances réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros, gère 136 milliards d'euros d'encours et 23 millions de contrats.

