Société Générale: 80  offerts à tous les bacheliers

Société Générale félicite les bacheliers 2021 et offre à tous, clients et nouveaux clients, avec ou sans mention, une prime « coup de pouce » de 80€ (1) pour leurs projets.

En plus de cette « Offre Bac », la banque propose gratuitement et pendant 1 an2 un bouquet de services bancaires et extra bancaires aux jeunes de 18 à 24 ans avec :

Une prime de 80 € à l'ouverture d'un compte 2 et les services essentiels Sobrio offerts pendant 1 mois 3 » ;

L'accès gratuit pendant un an et en illimité à Boost 4 , une plate-forme de services en ligne pour élargir ses compétences, réviser le code de la route, apprendre une nouvelle langue ou chercher un job...

Un Prêt Étudiant Évolutif5 à un taux unique de 0,79% TAEG Fixe de 1000 € à 120 000 €

Ils bénéficient aussi de la nouvelle Appli Société Générale, personnalisable, qui intègre les solutions les plus innovantes pour faciliter la gestion de son argent : biométrie, chatbot, « Lives » vidéo avec des Conseillers experts, notifications de paiement et alertes temps réels, paiement mobile, virements instantanés etc.

1 - Offre valable du 06/07/2021 au 30/09/2021, réservée aux jeunes de 16 à 24 ans, détenteurs de Sobrio ou Jazz, et ayant obtenu leur baccalauréat en juillet 2021. Le versement des 80€ sera effectué sur le compte à vue du client sous 1 mois après présentation du justificatif d'obtention du Bac.

2 - Offre valable jusqu'au 31/10/2021 inclus pour les non-clients Société Générale âgés entre 18 et 24 ans pour une première ouverture de compte bancaire Société Générale réalisée en ligne ou en agence entre le 01/07/2021 et le 31/10/2021 inclus, sous réserve d'acceptation de la banque. La prime de 80 € est conditionnée à la réalisation d'un minimum de 5 paiements par carte bancaire durant les trois premiers mois suivant l'ouverture effective du compte et est versée sur le compte bancaire au plus tard quatre mois après son ouverture.

3 - Offre cumulable avec la prime d'ouverture de compte valable jusqu'au 31/10/2021 inclus pour la souscription en ligne ou en agence aux services essentiels Sobrio (hors CB Visa Infinite), (sous réserve d'acceptation par la Banque). Sobrio est une offre groupée de services bancaires et non bancaires accessible à partir de 15 ans. Passée la période de réduction, conditions tarifaires de Sobrio selon l'âge et le type de carte souscrite, indiquées dans la brochure « Conditions appliquées aux opérations bancaires - Particuliers » disponible en agence et sur societegenerale.fr

4- Boost, est une plateforme de 12 services, dédiée aux jeunes clients Société Générale de 18 à 24 ans. https://boost.societegenerale.fr/.

5 - Sous réserve d'acceptation du dossier par le prêteur Sogéfinancement SAS 394 352 272 RCS Nanterre. Délai légal de rétractation : 14 jours à compter de l'acceptation du crédit. Réservé aux étudiants majeurs. Caution d'une tierce personne obligatoire. Un crédit engage le client et doit être remboursé.

Contact presse :

Florence Amphoux - 01 42 14 70 33 - florence.amphoux@socgen.com