Societe Generale : A suivre aujourd'hui

Société Générale a réalisé au troisième trimestre 2020 un bénéfice net en baisse de 28,1% à 470 millions d'euros. Le produit net bancaire a reculé de 6% à 5,838 milliards. Le résultat brut d'exploitation a reculé de 13% à 1,487 milliard tandis que le coût net du risque s'est établi à 689 millions contre 371 millions un an plus tôt. Les analystes financiers prévoyaient un coût du risque de 993 millions d'euros selon les estimations IBES de Refinitiv. Pour 2020, le groupe accuse une perte nette de 258 millions pour PNB en repli de 10,4% à 22,1 milliards.



Société Générale va verser un dividende de 0,55 euro par action en numéraire selon la méthodologie recommandée par la BCE. Le dividende sera détaché le 25 mai 2021 et mis en paiement le 27 mai 2021.



Le groupe envisage de lancer un programme de rachat d'actions, au quatrième trimestre 2021, d'un montant équivalent à celui consacré au paiement du dividende (environ 470 millions d'euros, soit un impact d'environ 13 points de base sur le ratio CET1 du groupe), sous réserve de la non-reconduction de la recommandation de la BCE et de l'autorisation de sa mise en œuvre. Le ratio proforma non-phasé serait de 13% à fin décembre 2020 (ratio proforma phasé de 13,3%).



Au 31 décembre 2020, le ratio Common Equity Tier 1 du groupe s'établit à 13,4% (soit environ 440 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire).



Le groupe vise à se piloter avec un ratio de CET1 supérieur à 200 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire y compris après l'entrée en vigueur de la réglementation finalisant la réforme Bâle III dont l'impact serait de l'ordre 39 milliards d'euros à compter de 2023, soit environ 115 points de base.



En 2021, le ratio de CET1 est attendu à un niveau significativement supérieur à 200 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire.