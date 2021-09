Société Générale : ALD détient 17% du capital de Skipr

ALD annonce son entrée au capital de Skipr, une startup belge active dans le domaine de la mobilité (MaaS), à hauteur de 17% dans le cadre d'une augmentation de capital.



Cette opération est réalisée aux côtés des investisseurs existants, la banque belge Belfius et Lab Box, le studio de startups du distributeur automobile D'Ieteren.



Skipr fournit une solution clé-en-main aux entreprises en Belgique et en France pour gérer, planifier, réserver et payer facilement la mobilité d'entreprise via une appli, une plateforme de gestion et une carte de paiement.



' Chez ALD, nous sommes convaincus que la mobilité peut être fournie de manière plus intelligente grâce à la technologie, aux partenariats et à l'expertise du secteur ', confirme Tim Albertsen, Directeur général chez ALD.



