Société Générale : Bank of America n'est plus à Sous-performance

Bank of America a relevé son opinion de Sous-performance à Neutre et réduit son objectif de cours de 31 euros à 28 euros sur Société Générale. Les principaux moteurs de cette décision sont la poursuite de la sortie relativement ordonnée de la Russie, les progrès de l'acquisition de LeasePlan par ALD et de la fusion de réseaux français et l'environnement plus favorable pour les taux. Cependant, l'analyste pense toujours que le modèle économique de SocGen devrait offrir une rentabilité structurellement faible.