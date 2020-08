Societe Generale : Changements au sein du Conseil d'Administration d'ALD

La désignation de Diony Lebot en tant que Présidente du Conseil d'Administration est sans conséquence sur la direction générale nommée le 27 mars 2020, le Conseil d'Administration ayant confirmé la dissociation des fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général.

Diony Lebot, Directrice générale déléguée de Société Générale et Présidente du Conseil d'Administration d'ALD a commenté : « Au nom des membres du Conseil d'Administration, je souhaite remercier chaleureusement Philippe Heim pour sa contribution et le soutien apporté au développement d'ALD en tant qu'Administrateur et Président du Conseil, mais également via ses précédentes fonctions de direction exercées au sein de Société Générale. Je suis honorée et fière de rejoindre le Conseil d'Administration d'ALD et me réjouisde pouvoir œuvrer au sein du Conseil et en lien avec l'équipe de direction d'ALD pour soutenir la croissance continue d'ALD en tant que leader mondial dans la fourniture aux clients des meilleures solutions de mobilité ».