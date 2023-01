Societe Generale : Des taux de rendement 2022 du support en euros de Sogecap en nette hausse

Sogécap, compagnie d'assurance-vie du groupe Société Générale et acteur majeur de la bancassurance en France, annonce un taux de rendement moyen servi à ses clients de 2,17%(1)sur son support en euros pour 2022, en hausse de +81 points de base par rapport à 2021 et affiche des réserves financières quasiment stables.

Au titre de 2022, Sogécap sert des taux de rendement en hausse de +75 points de base minimum sur l'ensemble des contrats de ses assurés. Par ailleurs, grâce à l'offre de majoration du rendement selon la part investie sur des supports en Unités de Compte, près de la moitié des contrats bénéficient d'une hausse encore supérieure, celle-ci pouvant atteindre jusqu'à +128 points de base pour les clients investis à 50% en Unités de Compte.

Cette augmentation a été rendue possible par la qualité de la gestion financière du support en euros de Sogécap qui s'appuie notamment sur une diversification réussie des investissements et une couverture à la hausse des taux d'une part importante des actifs obligataires ; le tout en préservant les réserves constituées ces dernières années, gage de solidité et de compétitivité dans la durée.

Les taux moyens des contrats Séquoia et Ebène s'élèvent respectivement à 1,95%(1)(+89 points de base) et 2,19%(1)(+83 points de base). Pour accompagner au mieux la préparation de la retraite, le taux moyen du contrat dédié PER Acacia s'établit quant à lui à 2,32%(1)(+92 points de base) avec un rendement qui atteint 3,00% pour les clients investis à 50% en Unités de Compte.

« Le support en euros de Société Générale Assurances bénéficie d'une gestion financière de qualité qui a su s'adapter à l'environnement volatil de 2022. Pour accompagner ses assurés dans la valorisation de leur épargne, dans un contexte d'inflation marquée, Société Générale Assurances affiche une politique de distribution volontariste du rendement de son actif. Celle-ci a pu être menée en conservant un niveau de réserves financières élevé, nous permettant de nous projeter sereinement dans les années à venir. L'accompagnement de nos clients dans la diversification de leur épargne, au travers d'une gamme de supports large et à vocation responsable, a en outre permis à beaucoup d'entre eux de bénéficier d'une hausse de leur rendement de plus de 100 points de base. Et cette démarche se poursuivra en 2023. » indique Philippe Perret, Directeur général de Société Générale Assurances. Contact presse :

Fanny Rouby - 01 57 29 11 12 - fanny.rouby@socgen.com

(1)Taux de rendement nets de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux