Societe Generale : Document d'enregistrement universel relatif à l'année 2022, déposé le 13 mars sous le numéro D.23-0089

Une stratégie de croissance rentable et durable, fondée sur un modèle diversifié et intégré

MESSAGE

DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L'année 2022 a marqué une étape décisive dans la transformation et le développement du groupe Société Générale. Le Groupe a su délivrer des performances sous- jacentesrecordtoutens'adaptantrapidementetefficacement

un environnement incertain et complexe. Nous avons également réalisé plusieurs avancées stratégiques majeures créatrices de valeur pour l'avenir du Groupe.

Excellente performance de nos métiers

Les métiers du Groupe ont démontré une nouvelle fois en 2022 leur capacité à dégager de très bonnes performances commerciales dans un contexte exigeant. Nos revenus sont en forte croissance et atteignent un niveau historique de plus de 28 milliards d'euros, grâce à des performances record dans nos activités de financement & conseil, de marché et notre filiale ALD, une forte croissance en banque privée et banque de détail à l'international, et une performance solide dans nos activités de banque de détail en France.

La dynamique commerciale s'est accompagnée d'une forte amélioration du coefficient d'exploitation grâce à une bonne maîtrise de nos coûts et de nos risques, permettant de réaliser un résultat net sous-jacent record.

Confrontés en début d'année au déclenchement de la guerre en Ukraine, nous avons su gérer notre sortie de Russie en cédant nos activités dans ce pays sans impact significatif en capital. Nous avons globalement conforté notre niveau de capital CET1 à 13,5%, largement au-dessus de l'exigence réglementaire.

Des avancées stratégiques majeures

L'année 2022 a vu également le déploiement de grands projets stratégiques, porteurs d'ambitions fortes pour l'avenir du Groupe.

Nous avons assuré une parfaite exécution des initiatives stratégiques en cours, en ligne avec nos engagements. La fusion juridique des réseaux Société Générale et Crédit du Nord, effective au 1er janvier 2023, marque à la fois l'aboutissement d'un long processus de mobilisation collective et le nouvel élan que nous donnons à notre Banque de détail en France, à travers la nouvelle marque SG. Bâtie sur un nouveau modèle relationnel, SG sera pourses10millionsdeclientsunebanqueplusprocheetaccessible,présente au cœur des régions françaises, une banque d'expertise et une banque responsable. Pour sa part, Boursorama a nettement conforté sa position de leader de la banque en ligne en France en accueillant un nombre record de nouveaux clients : 1,4 million dans l'année, soit 4,7 millions au total à fin 2022. Nous avons par ailleurs poursuivi avec succès notre feuille de route stratégique dans la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs ainsi que nos développements dans la Banque de détail à l'international, en Europe et en Afrique, et dans la bancassurance, tout en nous appuyant sur les avancées continues de notre transformation digitale au service de nos clients et de l'amélioration de notre efficacité opérationnelle.

Nous avons également lancé cette année de nouveaux projets de développement très ambitieux, dans la mobilité avec le projet d'acquisition de LeasePlan par ALD, et dans le métier de la recherche et la distribution actions avec le projet de création de la joint-venture Bernstein, qui vont nous permettre de nous positionner parmi les leaders mondiaux dans ces domaines.

LORENZO BINI SMAGHI

Président du Conseil d'administration