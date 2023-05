Societe Generale : Finalisation de l'acquisition de LeasePlan par ALD

Société Générale, l'actionnaire majoritaire de long terme d'ALD, annonce la finalisation ce jour de l'acquisition de 100% du capital de LeasePlan par sa filiale auprès d'un consortium mené par TDR Capital. La combinaison des activités d'ALD et de LeasePlan, deux acteurs de premier plan du secteur, a vocation à créer le leader mondial dans les solutions de mobilité durable.

Cette acquisition permet d'allier les forces de deux leaders de l'industrie bénéficiant d'expertises très complémentaires pour créer un nouvel acteur de la mobilité, idéalement positionné pour accompagner la transformation du secteur. Dans un marché en développement, soutenu par des tendances de long terme, cette acquisition représente une opportunité d'accompagner l'évolution des pratiques de la propriété vers l'usage, de conduire la transformation digitale du secteur de la mobilité autour de l'utilisation des données et d'accélérer la transition vers des solutions de mobilité durable.

La nouvelle entité combinée sera bien positionnée pour générer une croissance rentable en s'appuyant sur une flotte d'environ 3,3 millions de véhicules, dont la plus grande flotte de véhicules électriques multimarques au monde, et une présence directe dans 44 pays couvrant toutes les catégories de clients. L'entité combinée tirera parti de sa taille et de la complémentarité de ses capacités pour renforcer sa compétitivité, tout en générant des synergies substantielles. Avec cette combinaison unique, les clients bénéficieront d'une offre complète enrichie, allant de la location longue durée (leasing), la gestion de flotte, aux solutions de mobilité, associée à une couverture géographique élargie ainsi qu'à une organisation optimisée en termes d'efficacité opérationnelle et d'approvisionnement.

La nouvelle entité sera dirigée par Tim Albertsen, actuel Directeur général d'ALD Automotive, qui est nommé Directeur général. Il sera assisté d'un Directeur général délégué et d'un Directeur général adjoint ainsi que d'un comité exécutif composé de 13 membres1.

La finalisation de l'acquisition de LeasePlan par ALD est une étape clé pour Société Générale dans son ambition de se positionner comme un acteur mondial de premier plan de la mobilité. Cette nouvelle entité constituera un atout majeur, parmi le continuum de services que le Groupe propose dans les secteurs de l'automobile et de la mobilité, pour renforcer les positions de leader de Société Générale dans les solutions de mobilité durable, le financement et l'assurance. Société Générale a déjà développé des franchises bien établies et complémentaires sur le marché européen : le crédit à la consommation sur trois marchés principaux (crédit-bail, floor plan) via CGI Finance, BDK et Fiditalia, respectivement n°1 en France, n°2 en Allemagne et n°4 en Italie (hors captives constructeurs), l'assurance, le financement grandes entreprises, et enfin trois plateformes de revente de véhicules d'occasion (ALD CarMarket, Reezocar et Juhu Auto).

Porter l'ambition du Groupe dans le domaine de la mobilité au niveau supérieur témoigne également de sa volonté d'accompagner de manière active et engagée les économies et ses clients dans leurs transitions.

La réalisation de l'acquisition a reçu l'approbation des autorités réglementaires compétentes et l'intégration des deux entités au sein du nouvel ensemble va maintenant commencer. Les années 2023 et 2024 constitueront une période intermédiaire avec la mise en œuvre d'intégrations graduelles. A partir de 2025, la nouvelle entité effectuera la transition vers le modèle opérationnel cible avec notamment la mise en place et la stabilisation des processus informatiques et opérationnels.

L'impact de cette acquisition sur le ratio de capital CET1 du groupe Société Générale est attendu à 39 points de base.

Société Générale, ALD et LeasePlan sont pleinement engagés pour assurer une mise en œuvre fluide de cette transaction au service de leurs clients.

Note aux éditeurs :

1Lien vers le communiqué de presse ALD avec la gouvernance détaillée et les nominations associées