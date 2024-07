INFORMATION RELATIVE AU RACHAT DE SES TITRES DE CRÉANCES PAR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Paris, le 10 juillet 2024

Publication de l'information relative au rachat de ses titres de créances par Société Générale S.A. (l'« Emetteur ») en application de l'article L. 213-0-1 du Code Monétaire et Financier, au cours du 1er semestre 2024 (le « Semestre ») conformément aux exigences de l'Article 238-2-1 du Règlement Général de l'Autorité des Marché Financiers (« RGAMF »).

Conformément aux dispositions de l'Article L. 213-0-1 du Code Monétaire et Financier et de l'article 238-2-1 du RGAMF, Société Générale S.A. annonce avoir racheté des titres des emprunts obligataires suivants au cours du 1er semestre 2024.

Code ISIN Auto - Nombre de titres Nombre de titres en Nombre de titres detention émis circulation détenus par l'Emetteur FR0013368602 0,20% 12 500 12 475 25 FR0013486701 0,25% 12 500 12 469 31 FR0014002QE8 0,40% 10 000 9 960 40 FR0014006IU2 0,04% 10 000 9 996 4 FR001400EHG3 0,29% 15 000 14 957 43 FR001400IDY6 0,10% 10 000 9 990 10 XS1503159219 0,80% 75 000 74 402 598 XS1615104244 0,08% 325 000 324 749 251

