Societe Generale : Information relative au rachat de ses titres par Société Générale S2 2021

INFORMATION RELATIVE AU RACHAT DE SES TITRES DE CRÉANCE PAR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Paris, le 10 janvier 2022

Publication de l'information relative au rachat de ses titres de créances par Société Générale S.A. (l'« Emetteur ») en application de l'article L.213-1A du Code Monétaire et Financier, au cours du 2ème semestre 2021 (le

Semestre ») conformément aux exigences de l'Article 238-2-1 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (« RGAMF »).

Conformément aux dispositions de l'Article L.213-1 A du Code Monétaire et Financier et de l'article 238-2-1 du RGAMF, Société Générale S.A. annonce avoir racheté des titres des emprunts obligataires suivants au cours du 2ème semestre 2021.

Auto -detention Nombre de titres Nombre de titres en Nombre de titres Code ISIN détenus par émis circulation l'Emetteur (%) FR0013311503 0,07 13,500 13,491 9 FR0013403441 0,01 17,500 17,499 1 FR0013486701 0,03 12,500 12,496 4 FR0014000OZ2 0,11 10,000 9,989 11 FR00140022B3 0,03 10,000 9,997 3 FR0013410818 0,01 12,500 12,499 1 FR0013479276 0,07 15,000 14,990 10 FR0014001GA9 0,01 10,000 9,999 1

