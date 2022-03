Société Générale : JPMorgan abaisse nettement sa valorisation

JPMorgan a réduit son objectif de cours de 42 euros à 31 euros et confirmé sa recommandation Surpondérer sur Société Générale. Dans le cadre d’une étude sur l’impact de la guerre en Ukraine sur le secteur bancaire européen, le bureau d’études a réduit ses estimations de bénéfice par action de 27% pour 2023 et de 20% pour 2024, principalement en raison de provisions plus élevées et de revenus plus faibles. Ses prévisions pour 2022 prennent désormais en compte des dépréciations pour la Russie et l’Ukraine. Il prévoit désormais une hausse du coût du risque à 37 points de base en 2023 et à 41 pts.



Il prévoit désormais une hausse du coût du risque à 37 points de base en 2023 et à 41 points de base en 2024, à comparer avec un niveau normalisé de 30 points de base.



L'estimation pour 2022 a été abaissée de 67% en raison principalement de la dépréciation de son exposition à la Russie. En conséquence, le coût du risque devrait atteindre un pic à 66 points de base après 13 en 2021.