Societe Generale : LANCEMENT DE LA FONDATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE C'EST VOUS L'AVENIR POUR SOUTENIR LES JEUNES

Le groupe Société Générale a décidé de réunir ses mécénats dans les domaines de la solidarité et de la musique au sein d'une même Fondation d'entreprise, la Fondation Société Générale C'est vous l'avenir,pour accompagner encore plus fortement les jeunes dans la construction de leur avenir. La Fondation dispose d'un budget annuel de 7 millions d'euros pour mener ses actions principalement en France et en Afrique. En soutenant des projets d'éducation pour les jeunes, notamment par la musique ou par le sport, en les accompagnant sur le chemin de l'emploi, le Groupe souhaite développer les savoir-faire et les savoir-être dont ils ont besoin pour s'intégrer pleinement dans la société.

Engagée depuis plus de 30 ans dans la musique classique avec l'Association Mécénat Musical et depuis plus de 15 ans dans l'éducation et l'insertion professionnelle avec la Fondation d'entreprise Société Générale pour la Solidarité, la Fondation Société Générale C'est vous l'avenirdonne un nouvel élan aux engagements du Groupe.

« Je me réjouis de la création de la Fondation Société Générale C'est vous l'avenir qui va intensifier notre engagement historique de mécène pour la musique classique et dans le domaine de la solidarité, avec désormais une attention particulière au service de notre jeunesse. S'engager pour la société dont nous sommes des acteurs essentiels fait partie intégrante de notre mission. Je suis également très fier que les collaborateurs du Groupe se mobilisent dans les actions de la Fondation. Nous croyons au potentiel de chacun et devons tout faire pour l'aider à se réaliser, c'est le sens de l'action que nous menons. » déclare Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale et Président de la Fondation Société Générale C'est vous l'avenir.

ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS

L'implication directe des collaborateurs vient compléter lesoutienfinancier de la Fondation. Ils peuvent s'engager aux côtés de la Fondation sous la forme de mécénat de compétences auprès des associations partenaires, notamment par des actions de mentorat auprès des jeunes par exemple. En France, les collaborateurs ont la possibilité de consacrer trois jours/an sur leur temps de travail au bénéfice d'associations soutenues par la Fondation. Des temps forts sont également organisés au sein du Groupe : en septembre 2021, près de 10 000 collaborateurs ont participé au challenge sportif et solidaire Move For Youth déployé dans plus de 50 pays, récoltant ainsi 1 million d'euros au profit de plus de 40 associations locales et internationales qui agissent pour les jeunes.

SOUTIEN À L'EDUCATION ET À L'INSERTION PROFESSIONNELLE

En 2020, 87 projets allant de la lutte contre l'échec scolaire précoce à la formation au métier du développement web à la sortie du collège ont été soutenu. La Fondation Société Générale C'est vous l'avenir poursuit son soutien aux projets d'éducation, notamment à travers la musique et le sport. Elle continue d'accompagner les premiers pas des jeunes en difficulté sociale vers l'emploi, en leur donnant les clés d'employabilité pour les aider dans leur parcours d'insertion professionnelle.

La Fondation Société Générale C'est vous l'avenir intervient principalement en France et poursuit également son action sur le continent africain, à travers le Programme Afrique lancé en 2018.

EXCELLENCE DANS LA MUSIQUE CLASSIQUE

La Fondation Société Générale C'est vous l'avenir maintient également son action historique d'acteur clé de diffusion et de promotion de la musique classique en France, en soutenant de jeunes musiciens dans leur parcours de professionnalisation avec des bourses et des prêts d'instruments. Elle accompagne également de nombreux orchestres et formations avec la volonté d'ouvrir le patrimoine musical à de nouveaux publics dans tous les territoires. La Fondation Société Générale C'est vous l'avenir demeure donc un soutien au service de la diversité des acteurs de la musique classique.

Le conseil d'administration, présidé par Frédéric Oudéa et composé à parité de collaborateurs et de personnalités externes s'appuie sur trois comités chargés de sélectionner les projets : le comité Musique, le comité Education et Insertion, le comité Education et Insertion pour le continent Africain.

