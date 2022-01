Societe Generale : LUXSE ET SOCIETE GENERALE INAUGURENT LA PREMIERE ADMISSION D'INSTRUMENTS FINANCIERS BLOCKCHAIN

(LuxSE) et Société Générale ont marqué aujourd'hui l'admission des premiers instruments financiers inscrits sur une technologie de registre distribué (DLT) publique sur la liste officielle des valeurs mobilières de LuxSE (LuxSE SOL). Les trois séries de titres de dette digitaux (ou « security token ») natifs admis sur LuxSE SOL sont des « covered bonds » (OFH Tokens) et des produits structurés, qui ont été émis et déployés par la filiale de S ociété Générale spécialisée dans les crypto actifs , Société Générale - FORGE (SG - FORGE ), sur les blockchains publiques Ethereum et Tezos respectivement. Ces produits sont considérés comme des instruments financiers et des titres de créance en vertu de la loi française et [i] sont compatibles avec le cadre d'interopérabilité et de titrisation open source CAST. La Bourse de Luxembourgont marquéla liste officielleSOL sont desfiliale de Sspécialisée dans les crypto actifsFORGE- FORGEblockchains publiques Ethereum etende la loi française et

Cette admission s'inscrit dans un contexte plus large, marqué par l'accélération de la numérisation du marché à l'aide de la technologie blockchain, et notamment par la mise en place imminente du régime pilote européen, qui devrait entrer en vigueur en 2022, et qui permettra le traitement des « security tokens » par le biais d'infrastructures de marché en ligne avec les réglementations européennes applicables pendant un délai transitoire.

Les « security tokens » natifs émis sur DLT permettent un processus d'émission et un cycle de vieentièrementnumériques.En raison de leurs caractéristiques innovantes, les « security tokens » natifs ont le potentiel d'améliorer considérablement l'efficacité et la transparence des marchés financiers et de rendre les transactions plus sûres et plus résilientes, tout en offrant les mêmes avantages que des instruments financiers émis de manière conventionnelle.

LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN SE GéNéRALISE DANS L'INDUSTRIE FINANCIÈRE

Cette nouvelle avancée de LuxSE dans le domaine de la DLT est une nouvelle étape naturelle dans l'ambitieux programme numérique de LuxSE, soulignant l'engagement de la Bourse à numériser et à moderniser les marchés de capitaux.

« L'admission de « security tokens » sur la listeofficielle des valeurs mobilièresde la Bourse de Luxembourg représente une véritable étape importante pour les marchés financiers de l'UE, car elle fournit une solution unique, innovante, robuste et accessible au public pour les émetteurs et les investisseurs de ces instruments. Il s'agit là d'une nouvelle étape importante vers la transformation numérique de la Bourse de Luxembourg et d'une première pierre dans notre contribution à la diffusion des prix et à la transparence des instruments financiers émis en DLT »,a déclaré Julie Becker, PDG de LuxSE. « Nous sommes ravis d'accueillir Société Générale, une institution leader dans le domaine de la DLT, en tant que premier émetteur de « security tokens » sur notre bourse et sommes confiants que d'autres émetteurs suivront à mesure que de plus en plus d'acteurs du marché s'intéresseront à cette technologie de rupture. »

Afin de clarifier les critères d'éligibilité et de guider les émetteurs de « security tokens » tout au long du processus d'admission, LuxSE a publié aujourd'huides lignes directrices pour l'enregistrement des instruments financiers DLT sur SOL Guidelines for the registration of DLT financial instruments onto SOL . Pour être pris en compte pour l'admission sur LuxSESOL, les « security tokens » devront respecter ces directives ainsi que le livre de règles LuxSESOL.

UN PIONNIER DANS LE DOMAINE

Société Générale est pionnière dans le domaine de la blockchain, l'innovation étant au cœur des priorités stratégiques du Groupe. Depuis avril 2019, SociétéGénérale et sa filiale Société Générale -FORGE, dédiée aux actifs digitaux, ont structuréplusieurs émissions natives de « security tokens » déployéessur DLT pourleurs clients. La dernière étant l'émission d'obligations digitales de 100 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement (BEI) émise en 2021.

Arnaud Jacquemin, Directeur Général de Société Générale Luxembourg et membre du Comité de Direction du groupe Société Générale, a déclaré : «

S'appuyant sur l'expertise différenciante des

- FORGE, notre connaissance intime de l'environnement des marchés de capitaux luxembourgeois et notre relation étroite avec LuxSE, cette toute première cotation montre la capacité de nos institutions à mettre en œuvre progressivement une technologie véritablement innovante, contribuant ainsi à construire les marchés globaux de capitaux de demain et leurs infrastructures

équipes SG».

FACILITER LA DIFFUSION INDICATIVE DES PRIX ET DES DONNÉES

Compte tenu de la nature complexe des « security tokens » dans la phase initiale, le nouveau service de LuxSE ne sera disponible que pour les émetteurs et les demandeurs expérimentés et habilités pour les transactions sur lesmarchés financiers. De plus, seuls les instruments financiers, et plus particulièrement lestitres de créance,peuventêtre admis sur LuxSESOL à cestade.

Comme c'est le cas pour d'autres titres enregistrés sur LuxSESOL, les « security tokens » ne seront pas admis à la négociation sur les marchés de LuxSE. Toutefois, l'enregistrement des titres DLT sur LuxSESOLoffrira une visibilité accrue aux « security tokens » et à leurs émetteurs, et facilitera en outre la diffusion des prix indicatifs et des données sur les titres sous cette nouvelle forme d'instruments financiers.

Pour plus d'informations sur l'admission de security token sur LuxSESOL:

https://www.bourse.lu/admitting-security-tokens-on-sol .

Pour plus d'informations sur Société Générale au Luxembourg :

https://www.societegenerale.lu/fr/societe-generale-luxembourg/communiques-presse-actualites/

À propos de la Bourse de Luxembourg

La Bourse de Luxembourg (LuxSE) est la porte d'entrée pour accéder aux investisseurs internationaux. Avec plus de 37 000 titres cotés, dont 33 000 titres de créance, provenant de 2 000 émetteurs dans 100 pays, LuxSE est l'une des principales bourses mondiales pour la cotation de titres de créance internationaux et offre une offre de services unique et intégrée couvrant les services de cotation, de négociation et d'information.

En 2016, LuxSE a lancé le Luxembourg Green Exchange (LGX) et est devenu la première bourse au monde à exploiter une plateforme entièrement dédiée aux titres durables. LGX est devenu un lieu de rencontre pour les émetteurs de produits durables et les investisseurs soucieux de l'impact, et englobe plus de1 2000 obligations vertes, sociales, durables et liées à la durabilité de 22 0émetteurs dans 46pays.

LuxSE exploite également une filiale spécialisée, Fundsquare, qui fournit des services pour soutenir et standardiser la distribution transfrontalière de fonds d'investissement.

Pour plus d'informations, visitez www.bourse.lu

À propos de Société Générale

Société Générale est l'un des principaux groupes européens de services financiers. Basé sur un modèle bancaire diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière et expertise avérée en matière d'innovation à une stratégie de croissance durable. Engagés dans les transformations positives des sociétés et des économies du monde, Société Générale et ses équipes cherchent à construire, jour après jour, avec ses clients, un avenir meilleur et durable grâce à des solutions financières responsables et innovantes.

Active dans l'économie réelle depuis plus de 150 ans, avec une position solide en Europe et connectée au reste du monde, Société Générale compte plus de 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 millions de particuliers, d'entreprises et d'investisseurs institutionnels à travers le monde en proposant une large gamme de services de conseil et de solutions financières sur mesure. Le Groupe s'appuie sur trois cœurs de métier complémentaires :

▪ Français Retail Bankingquiregroupe les marques Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama. Chacun offre une gamme complète de services financiers avec des produits omnicanaux à la pointe de l'innovation numérique.

▪ international de banque de détail, d'assurance et de services financiers aux entreprises avec des réseaux en Afrique, en Russie, en Europe centrale et orientale et des entreprises spécialisées leaders sur leurs marchés ;

▪ Global Banking and Investor Solutions, qui offre une expertise reconnue, des implantations internationales clés et des solutions intégrées.

Société Générale est incluse dans les principaux indices d'investissement socialement responsable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Zone euro), STOXX Global ESG Leaders index, et l'indice MSCI Low Carbon Leaders (Monde et Europe).

En cas de doute sur l'authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous à la fin de la page de la salle de rédaction de Société Générale où les Communiqués de Presse officiels envoyés par Société Générale peuvent être certifiés à l'aide de la technologie blockchain. Un lien vous permettra de vérifier la légitimité du document directement sur la page web.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter @societegenerale ou visiter notre site Web www.societegenerale.com.

À propos de Société Générale - FORGE

Société Générale - FORGE, filiale entièrement intégrée de Société Générale, agréée en tant que société d'investissement sous la réglementation MiFID, a construit un cadre ouvert, sécurisé et de qualité institutionnelle pour les opérations de Security Token, soutenu par une sécurité totale au niveau bancaire et une conformité réglementaire. Société Générale - FORGE fournit aux émetteurs, aux gestionnaires principaux et aux investisseurs des services de bout en bout pour émettre, investir et gérer des jetons de sécurité natifs numériques enregistrés sur des blockchains publiques.

Pour plus d'informations, visitez www.sgforge.comet www.cast-framework.com