Société Générale : La SEC s'intéresse à la Société Générale dans son enquête sur les systèmes de messagerie

La Société Générale, la troisième plus grande banque française, a été entraînée dans une enquête du régulateur américain des valeurs mobilières visant à déterminer si son personnel avait utilisé des plateformes de messagerie non autorisées, selon le rapport annuel de l'établissement publié mercredi.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a demandé à l'unité américaine de SocGen des informations relatives à "la conformité aux exigences de tenue de registres en rapport avec les communications liées à l'activité sur des plateformes de messagerie qui n'étaient pas approuvées par la société", a déclaré la banque dans son rapport.

En 2021, la SEC a commencé à enquêter sur la façon dont les banques de Wall Street gardaient la trace des communications numériques de leurs employés, a rapporté Reuters à l'époque, et plus tard, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a également examiné la question, selon les déclarations des banques.

L'enquête a également touché des géants du secteur bancaire, dont JPMorgan Chase & Co et Bank of America, et les banques ont été collectivement invitées à payer plus d'un milliard de dollars d'amendes réglementaires pour l'utilisation par les employés d'outils de messagerie non approuvés, y compris les courriels et des applications comme WhatsApp.

L'enquête "fait suite à un certain nombre de règlements réglementaires en 2022 avec d'autres entreprises couvrant des questions similaires", indique le rapport annuel de SocGen. Les informations relatives à la SEC étaient mentionnées à la page 209. La banque a ajouté qu'elle "coopère avec l'enquête".

Société Générale a refusé de commenter davantage l'enquête.