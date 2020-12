Societe Generale : Le groupement Sogeprom et Demathieu Bard Immobilier annonce la signature de la promesse de vente avec la Solideo du Village des Médias des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Une nouvelle étape dans la construction du Village des Médias

Le groupement Sogeprom et Demathieu Bard Immobilier, représenté par Loïc Madeline,Directeur général délégué Île-de-France Sogeprom, Jean-François Leopold, Directeur délégué Île-de-France Demathieu Bard Immobilier et Nicolas Ferrand, Directeur général exécutif de la SOLIDEO, ont signé le 18 décembre 2020 la promesse de vente du Village des Médias des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024.

Une signature qui donne le coup d'envoi à la construction du Village des Médias, projet phare du Grand Paris

Loïc Madeline, Directeur général délégué Île-de-France Sogeprom, remarque : « Après 18 mois de travail, cette signature marque pour le groupement Sogeprom et Demathieu Bard Immobilier, mais aussi pour tous nos partenaires, une étape charnière dans la construction du projet « Paysage(s) » du Village des Médias. Véritable lieu de vie et de convivialité pour les journalistes et techniciens du monde entier, il se transformera ensuite pour les habitants en un écoquartier paysager mêlant commerces de proximité et logements et services. »

Jean-François Leopold, Directeur délégué Île-de-France Demathieu Bard Immobilier, précise : « Cette opération participe, au-delà de l'accueil des médias en phase JOP, au développement de ce territoire dans la durée, dans une démarche vertueuse de construction respectueuse des enjeux du XXIème siècle, d'insertion et de vivre ensemble. C'est une grande fierté pour notre groupement de réaliser un des ouvrages Olympiques et de participer ainsi à la dynamique de la Seine-Saint-Denis. »

Située sur le territoire de Paris Terres d'Envol, sur la commune de Dugny, au Sud de l'Aire des Vents, cette cité-jardin du XXIème siècle de 62 000m2 est un nouveau quartier conçu par les architectes coordonnateurs Hardel et Le Bihan et MGAU. Il comprendra environ 700 logements familiaux, des résidences gérées (seniors, co-living et handicap universel) mais aussi une crèche, des services et des commerces de proximité.

Pour que la qualité d'usage soit la même pour tous, les espaces extérieurs, les bâtiments et les logements garantiront une accessibilité universelle, valeur chère à l'esprit des Jeux.

Le futur quartier sera un véritable relais de la biodiversité : 40 % des espaces plantés en pleine terre, une démarche de réemploi, des toitures refuges pour la biodiversité végétalisées et de nombreux jardins potagers.Paysage(s)est un projet ambitieux, pensé autour des valeurs de l'inclusion, du vivre ensemble et du bien-être durable.

« Ce projet, vitrine de l'excellence des savoir-faire français, sera sous les feux des projecteurs et offrira une expérience unique - un showroom à ciel ouvert, témoin de la qualité d'un habitat sobre, en lien avec la Nature et pensé pour ses habitants. La programmation du Village des Médias a été travaillée en concertation avec les collectivités locales afin de proposer une diversité de l'offre de logements pour s'adresser à tous les ménages, répondre à une mixité sociale et générationnelle et favoriser les parcours résidentiels. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l'engagement des équipes de Sogeprom et Demathieu Bard Immobilier pour concilier Ville, Nature, Environnement et Qualité de vie », souligne Nicolas Ferrand, Directeur général exécutif de la SOLIDEO.

Calendrier général du Village des Médias

→ Le Village des Médias sera livré au Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dès mars 2024.

1er trimestre 2021 : dépôt des permis de construire de la première tranche. 30 septembre 2021 au plus tard : acquisition des terrains et démarrage des travaux. Mars 2024 : livraison de la 1ère phase correspondant à 345 logements familiaux ainsi qu'à une résidence de co-living. Du 26 juillet au 11 août 2024 : Jeux Olympiques. Du 28 août au 8 septembre 2024 : Jeux Paralympiques. Dernier trimestre 2024 : restitution du Village des Médias par Paris 2024 aux opérateurs. 1er trimestre 2025 : installation des habitants.

La deuxième tranche des travaux débutera après les Jeux.

Le groupement est composé de : SOGEPROM (Mandataire) / Demathieu Bard Immobilier

Architectes coordonnateurs : Hardel Le Bihan (A), MGAU (B-C)

Architectes : Bourbouze & Graindorge, Bathilde Millet, Bartolo+Contré, ITAR, NRAU

Paysagistes : D'Ici Là, Sébastien SOSSON

Le projet d'urbanisme de la ZAC du Cluster des Médias est confié à l'agence d'architecture et d'urbanisme internationale TVK en charge de la maîtrise d'œuvre aux côtés de : OLM, BASE, Urban Eco, Sephia, Igrec, C&E, RR&A, ACCEO, Ville Ouverte, Duval Conseil, ON, B-Headroom.

