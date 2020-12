Societe Generale : MUFG, Société Générale et la BEI soutiennent le développement du transport public propre à Göteborg

MUFG, Société Générale et la BEI soutiennent le développement du transport public propre à Göteborg

L'opérateur de transport International Transdev fait l'acquisition en leasing de 297 bus à faible émission carbone.

Le financement de 1,2Md SEK est octroyé par MUFG et Société Générale, cette dernière étant soutenue par la BEI à hauteur de 600 millions SEK, équivalent à 145 de ces bus électriques.



Transdev annonce le succès de son premier financement structuré d'un montant de 1,2Md SEK destiné à équiper la ville de Göteborg en Suède d'une flotte de bus à faible émission carbone. Ce financement est mis en place par Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) et Société Générale qui est accompagné par la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

Il s'agit d'une des premières opérations de ce type en Europe et d'une étape clé pour Transdev qui démontre, à travers cette opération, son engagement en matière de réduction de l'empreinte carbone de sa flotte de transport. Le financement total de 1,2Md SEK est dédié à l'acquisition en leasing de 297 bus électriques et bio-carburants par Transdev qui serviront dans 5 concessions à Göteborg à partir de décembre 2020.

Transdev avait remporté en mars 2019 le marché des bus de la ville de Göteborg pour 10 ans. Le déploiement de cette nouvelle flotte de bus roulant exclusivement avec une électricité produite par des énergies renouvelables ou grâce aux bio-carburants soutient la stratégie de la ville de passer au tout électrique pour les transports publics d'ici 2030.

Afin de fournir à Transdev les meilleures conditions de financement, la participation de Société Générale est soutenue par la BEI. A travers cette opération, les trois banques impliquées - MUFG, Société Générale et la BEI - renouvellent leur coopération et engagement au service de la transition énergétique de nos sociétés.

La BEI, dans le cadre de sa nouvelle « Feuille de Route de la Banque du Climat », va consacrer 50% de ses financements à l'investissement vert d'ici 2025. Société Générale a renouvelé son objectif de contribuer au financement de la transition énergétique à hauteur de 120 milliards d'euros entre 2019 et 2023 à partir d'une palette de solutions de financements durables(crédits, obligations, conseil). A fin septembre 2020, cet engagement est déjà réalisé à plus de 60%. En mai 2019, MUFG s'est engagé à lever un total de 20Tn JPY (soit 189bn USD) entre 2019 et 2030 en faveur de la finance durable, pour contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durables des Nations Unies.

MUFG et Société Générale ont aussi accompagné Transdev pour son premier leasing vert, ainsi que dans la mise en place d'un green loan framework aligné sur les Green Loan Principles établis par la Loan Market Association.

Robert Bartlett , Responsable du financement d'Infrastructure pour la zone EMEA chez MUFG déclare: 'Cela a été un privilège d'accompagner Transdev sur cette opération qui ouvre la voie d'un avenir plus durable. C'est un succès pour tous les acteurs impliqués qui témoigne de l'efficacité de notre collaboration à trouver des solutions innovantes et bénéficiant à toute la communauté. Fort de notre expérience dans le domaine ferroviaire et des transports, le financement de bus verts sera à l'avenir une expertise importante pour MUFG, en complément de notre large éventail de solutions contribuant à la transiton énergétique. » Tanguy de Pompignan , Responsable mondial Solutions Structurées & Leasing chez Société Générale, ajoute: 'Nous sommes très fiers que Transdev ait fait confiance à l'expertise de Société Générale pour l'accompagner dans une opération aussi structurante pour le mix énergétique de sa flotte. Cette opération est parfaitement en ligne avec la stratégie de la Banque, et celle de ses partenaires MUFG et la BEI, visant à accompagner leurs clients dans leur propre transition énergétique et ainsi contribuer à celle de la société dans son ensemble.» Thomas Östros Vice-Président de la Banque Européenne d'Investissement conclut: 'C'est un plaisir de voir comment, avec Société Générale, le financement de la BEI aide Göteborg à réduire l'empreinte carbone de son infrastructure de transports. Cette opération bénéficie à l'environnement et à l'économie suédoise. La BEI, en tant que Banque du Climat de l'Union Européenne, est heureuse de travailler aux côtés de Société Générale pour atteindre ses objectifs ambitieux en matière de climat. Des projets comme celui-ci sont des étapes importantes pour y parvenir. »



***



Rôles sur l'opération:

MUFG et Société Générale sont intervenus en tant que co-arrangeurs, prêteurs, contrepartie de couverture et co-conseil en structuration verte pour Transdev. Société Générale est aussi intervenu en tant qu'arrangeur du leasing etagent.

Norton Rose Fulbright Paris et le cabinet Hammarskiöld ont conseillé les deux co-arrangeurs ainsi que le bailleur sur l'opération. Le cabinet De Gaulle Fleurance & Associés a conseillé Transdev. KPMG AB a été conseil des prêteurs pour les questions relatives à la TVA en Suède.