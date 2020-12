Société Générale: Mise en place d'une offre unique de solutions d'épargne en renforçant le dispositif de partenariats

En France, Société Générale sera le premier et l'unique acteur bancaire majeur à opérer, dès le premier trimestre 2021, en architecture ouverte pour l'ensemble des clients de ses deux réseaux.

De nouveaux accords innovants avec six sociétés de gestion permettront aux épargnants du réseau Société Générale d'accéder aux meilleures expertises en France et à l'international.

En cohérence avec la raison d'être de Société Générale*, l'offre de conseil et les nouvelles solutions d'investissement proposées intégreront de manière systématique les enjeux sociaux et environnementaux permettant aux clients de donner davantage de sens à leur épargne.

Société Générale annonce la mise en place de nouveaux partenariats avec des gestionnaires d'actifs français et internationaux de référence pour proposer à l'ensemble de ses clients particuliers une offre de produits d'épargne renouvelée et élargie qui vise à concilier performance financière et impact social et environnemental. Afin de mieux répondre à la demande de ses clients qui placent l'épargne au cœur de la relation bancaire, la banque fait ainsi le choix unique sur le marché français de combiner les expertises des meilleures sociétés de gestion pour construire une offre diversifiée et innovante. Ces nouveaux partenariats s'intègrent au dispositif dont la première brique a été posée en août dernier avec la signature d'un nouvel accord avec Amundi qui demeurera le premier partenaire du Groupe Société Générale.

Amundi, BlackRock, DNCA, La Financière de l'Echiquier, Mirova et Primonial REIM fourniront ainsi au réseau Société Générale des solutions d'épargne et d'investissement dans un dispositif en architecture ouverte. Lyxor viendra compléter cette sélection par un fonds d' ETFs « transition climatique ».

Ces accords avec des gestionnaires leaders sur le plan national et international permettront de couvrir de nombreuses classes d'actifs dans le monde - des marchés obligataires aux marchés actions en passant par l'immobilier - des thématiques variées telles que l'énergie ou l'environnement ainsi qu'une large gamme de styles de gestion. Les clients auront ainsi accès aux stratégies d'investissement les plus adaptées à leurs priorités et leurs projets, avec un horizon de placement et un niveau de risque adéquats et une visibilité sur l'impact de leurs investissements avec de nombreux fonds labellisés ISR (Investissement Socialement Responsable). Dans le cadre de sa nouvelle offre, Société Générale sera également la première banque de détail à proposer un cœur de gamme totalement labellisée ISR et des solutions Environnement, entièrement en architecture ouverte.

Notes aux éditeurs :

Société Générale a fait le choix de sélectionner comme partenaires des sociétés de gestion françaises et internationales, leaders dans leurs domaines, dont les produits sont régulièrement récompensés et dont la combinaison des expertises a permis de construire une gamme complète et performante, créatrice de valeur pour les clients de la banque.

AMUNDI est le premier gérant d'actifs européen et dispose d'une gamme complète de solutions d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Amundi gère 1662 Milliards d'euros à fin septembre 2020. Il est le partenaire historique et de premier plan du Groupe Société Générale. est le premier gérant d'actifs européen et dispose d'une gamme complète de solutions d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Amundi gère 1662 Milliards d'euros à fin septembre 2020. Il est le partenaire historique et de premier plan du Groupe Société Générale. www.amundi.fr

BLACKROCK est le leader mondial de la gestion d'actifs, avec des expertises couvrant l'ensemble des classes d'actifs et des styles de gestion. Avec une implantation dans plus de 30 pays et une présence en France depuis 2006, BlackRock a pour mission d'aider de plus en plus d'individus à investir dans leur avenir financier, gère près de 7810 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre 2020 et s'est engagé à faire de la durabilité sa norme en matière d'investissement. est le leader mondial de la gestion d'actifs, avec des expertises couvrant l'ensemble des classes d'actifs et des styles de gestion. Avec une implantation dans plus de 30 pays et une présence en France depuis 2006, BlackRock a pour mission d'aider de plus en plus d'individus à investir dans leur avenir financier, gère près de 7810 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre 2020 et s'est engagé à faire de la durabilité sa norme en matière d'investissement. www.blackrock.com/fr

DNCA, est une société de gestion française de renom reconnue notamment pour la qualité de ses expertises dans les actions européennes et internationales et pour son approche patrimoniale. DNCA a notamment créé un pôle de développement sur la gestion ISR en 2018 et gère 24 milliards d'euros d'actifs à fin septembre 2020. est une société de gestion française de renom reconnue notamment pour la qualité de ses expertises dans les actions européennes et internationales et pour son approche patrimoniale. DNCA a notamment créé un pôle de développement sur la gestion ISR en 2018 et gère 24 milliards d'euros d'actifs à fin septembre 2020. www.dnca-investments.com

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER est l'une des principales sociétés de gestion indépendantes en France, reconnue en particulier pour la qualité de ses expertises sur les actions, dont les petites et moyennes capitalisations, ainsi que pour son engagement dans l'ISR. La Financière de l'Echiquier gère 10,5 milliards d'euros d'actifs à fin septembre 2020. est l'une des principales sociétés de gestion indépendantes en France, reconnue en particulier pour la qualité de ses expertises sur les actions, dont les petites et moyennes capitalisations, ainsi que pour son engagement dans l'ISR. La Financière de l'Echiquier gère 10,5 milliards d'euros d'actifs à fin septembre 2020. www.lfde.com

LYXOR est un spécialiste de la gestion d'actifs, numéro trois européen des ETF. Des ETF aux gestions actives spécialisées, avec 147,8 milliards d'euros en gestion et en conseil, le groupe Lyxor crée des solutions d'investissement innovantes avec notamment comme axes de développement stratégiques l'investissement durable et la lutte contre le changement climatique. est un spécialiste de la gestion d'actifs, numéro trois européen des ETF. Des ETF aux gestions actives spécialisées, avec 147,8 milliards d'euros en gestion et en conseil, le groupe Lyxor crée des solutions d'investissement innovantes avec notamment comme axes de développement stratégiques l'investissement durable et la lutte contre le changement climatique. www.lyxor.com

MIROVA est une société de gestion dédiée à l'investissement durable et un affilié de Natixis Investment Managers. Pionnière et leader en France sur cette thématique, Mirova gère 15,8 Milliards d'euros à fin septembre 2020. est une société de gestion dédiée à l'investissement durable et un affilié de Natixis Investment Managers. Pionnière et leader en France sur cette thématique, Mirova gère 15,8 Milliards d'euros à fin septembre 2020. www.mirova.com

PRIMONIAL REIM est une société de gestion de portefeuille qui crée, structure et gère des placements immobiliers collectifs. Acteur majeur de l'épargne immobilière en France et du marché de l'investissement en Europe, Primonial REIM gère 22 milliards d'euros d'encours sous gestion à fin juin 2020. est une société de gestion de portefeuille qui crée, structure et gère des placements immobiliers collectifs. Acteur majeur de l'épargne immobilière en France et du marché de l'investissement en Europe, Primonial REIM gère 22 milliards d'euros d'encours sous gestion à fin juin 2020. www.primonialreim.com

* Raison d'être de Société Générale : « Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes »

