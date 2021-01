Societe Generale : Nomination de Stéphane About au poste de Directeur Général de Société Générale Americas

Société Générale annonce aujourd'hui la nomination de Stéphane About au poste de directeur général de Société Générale Americas, chargé de superviser les activités de la banque dans la région Amériques, à compter du 4 janvier. Il devient également membre du comité de direction du groupe.



Stephane About succède à Slawomir Krupa qui a été nommé directeur général adjoint et responsable des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs du groupe Société Générale.



'Nous sommes très heureux que Stéphane rejoigne notre équipe. Ses qualités de leader et son expérience sur le marché américain sont un atout pour Société Générale. Avec le reste de notre équipe locale de direction, Stéphane s'efforcera de continuer à construire une franchise durable, rentable et diversifiée, en servant à la fois les clients basés en Amérique et en aidant nos clients internationaux à accéder pleinement aux opportunités dans la région. Stéphane et les équipes américaines sont bien placés pour développer davantage nos relations avec les clients et la gamme diversifiée de produits et de services que nous offrons', a déclaré Slawomir Krupa.



Stephane About rejoint Société Générale après avoir travaillé chez Natixis, où il était responsable des activités de banque de financement et d'investissement pour la région EMEA (à l'exception de la France) depuis 2019. Avant cette affectation, Stéphane était le directeur général de Natixis Americas et a occupé cette fonction de 2012 à 2019. Il est basé à New York, sous la direction de Slawomir Krupa.



Présente aux États-Unis depuis 1939, avec des bureaux en Amérique latine et au Canada, SG Americas se concentre principalement sur les activités de banque de financement et d'investissement et offre des produits et services par le biais de ses deux Business Units entièrement intégrées : Global Markets et Global Banking & Advisory.

En plus des activités de banque d'investissement, SG Americas offre des services de transaction banking, de financement de biens d'équipements et de gestion d'actifs alternative par l'intermédiaire de Lyxor Asset Management.



BIOGRAPHIE

Stéphane About a débuté sa carrière en 1986 comme trader au Crédit Lyonnais à Paris. Il rejoint la Deutsche Bank à Londres en 1988 en tant que responsable du trading des devises européennes puis UBS en 1989 en tant que responsable du syndicat des devises européennes. Il rejoint la S.G. Warburg Bank en 1994, d'abord en tant que responsable de l'activité Fixed Income à Paris, puis en tant que responsable du trading pour les marchés obligataires en Europe basé à Londres.

Il a rejoint CDC IXIS Securities Broker Action en 1995 en tant que PDG et membre du conseil d'administration, devenant responsable des marchés de capitaux pour IXIS Capital Markets North America en 2001 puis responsable mondial de l'activité Fixed Income chez IXIS CIB en 2003. Il a été nommé responsable mondial de l'activité Fixed Income, des matières premières et de la trésorerie chez Natixis en 2010. En 2012, il a été nommé directeur général de Natixis Americas, poste qu'il a occupé jusqu'en 2019, date à laquelle il est devenu directeur général de la division CIB de la région EMEA (à l'exception de la France).

