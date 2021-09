Societe Generale : Nominations au sein de Société Générale Securities Services

Société Générale Securities Services (SGSS) annonce la nomination d'Alexandra Chauvel et Gildas Le Treut en tant que co-directeurs Commercial, Marketing et Solutions (CMS).

Alexandra Chauvel et Gildas Le Treut rejoignent le Comité Exécutif de SGSS. Basés à Paris, ils sont rattachés à David Abitbol, Directeur du Métier Titres de Société Générale et remplacent Christophe Baurand qui a décidé de poursuivre de nouveaux projets en dehors du Groupe.

Leur nomination, effective depuis le 1er septembre 2021, va permettre d'accélérer le développement commercial et les initiatives d'amélioration de l'expérience client, en particulier grâce à la transformation digitale. Gildas Le Treut assurera plus particulièrement la supervision des équipes Coverage, Marketing et Ingénierie, tandis qu'Alexandra Chauvel, responsable du programme de transformation digitale Client, supervisera le pôle dédié au service client.

BIOGRAPHIES

Alexandra Chauvela débuté sa carrière chez A.T.Kearney où elle a participé pendant 8 ans au développement du département « Institutions Financières » en Europe. Début 2007, Alexandra a rejoint Société Générale en tant que Coordinateur Mondial de l'Audit sur le périmètre du Coverage Client et des Financements Structurés de Société Générale CIB. En parallèle, Alexandra a créé le module « Pratique du Conseil » du Master Finance et Stratégie de l'Institut d'Études Politiques de Paris. Début 2013, Alexandra rejoint la Direction Commerciale de la Banque Privée pour créer la fonction de Credit Advisor, puis mi-2015 celle de KYC Advisor ; en complément de l'animation de 70 experts du conseil en structuration, elle a initié et mené à bien des projets d'amélioration du service client sur l'octroi de crédit et l'on-boarding, que ce soit en termes d'offre, de processus ou de solutions digitales. Depuis février 2020, elle est Responsable Transformation de SGSS sur la Chaîne de Valeur Clients.

Alexandra Chauvel est diplômée de l'ESCP (1998).

Gildas Le TreutestDirecteur Commercial et Relations Clients de Société Générale Securities Services depuis mai 2018, après 11 années passées chez ABN Amro Clearing. Depuis 2007, il a été successivement Managing Director de la branche française Fortis Bank Nederland, Responsable mondial des produits et du Network Management, puis Responsable mondial de Prime Services. Il a développé la franchise de compensation d'ABN AMRO auprès des investisseurs institutionnels, des banques, des gérants d'actifs et des hedge funds. Il a démarré sa carrière en 1996 chez BNP Paribas Securities Services au sein de l'équipe de compensation sur actions avant d'être Directeur Commercial et Relation Clients pour l'Europe continentale.

Gildas est titulaire un Master en Banque & Finance de la Sorbonne.

