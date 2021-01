Societe Generale : Nominations au sein du Comité de direction du groupe Société générale

Le groupe Société Générale annonce la nomination au sein de son Comité de direction de Delphine Garcin-Meunier, Jean-François Despoux et Stéphane Landon à compter du 4 janvier 2021.



Delphine Garcin-Meunier occupe le poste de Directrice de la Stratégie du Groupe depuis novembre 2020. Jean-François Despoux et Stéphane Landon sont Directeurs délégués des Risques respectivement depuis janvier 2021 et octobre 2020.

Pour en savoir plus sur le Comité de direction du Groupe : https://www.societegenerale.com/fr/le-groupe-societe-generale/gouvernance/comite-direction-groupe



BIOGRAPHIES

Delphine Garcin-Meunier a démarré sa carrière en 2000 chez ABN Amro Rothschild au sein des équipes en charge des marchés de capitaux actions (Equity Capital Markets). En 2001, elle rejoint le département marché de capitaux actions de la banque de financement et d'investissement de Société Générale (SG CIB) où elle est en charge de l'origination et de l'exécution des émissions primaires sur les marchés Equity et Equity-linked pour un portefeuille de grandes entreprises pendant 13 ans.

En 2014, elle rejoint la Direction de la stratégie au sein de la Direction financière et du développement,avec un focus particulier sur la banque de détail en France, les activités de Transaction Banking, le modèle relationnel de la banque de grande clientèle, les métiers titres et la gestion d'actifs. En 2017, elle devient Responsable de la Communication Financière et des Relations Investisseurs du Groupe et a notamment préparé la présentation au marché du plan stratégique «Transform to grow». Delphine Garcin-Meunier occupe le poste de Directrice de la Stratégie du Groupe depuis novembre 2020.

Delphine Garcin Meunier est titulaire d'un Master en Finance Internationale d'HEC et d'un DEA Econométrie de l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne.

Jean-François Despoux a rejoint Société Générale en 1995, en charge de la titrisation auprès des institutions financières européennes. En 1997, il occupe ces fonctions en Asie et met en place les équipes de titrisation de Société Générale à Hong Kong et Tokyo. En 2001, il est nommé responsable de la titrisation pour l'Europe puis prend la responsabilité mondiale de l'activité de titrisation en 2007. Il est ensuite nommé responsable mondial adjoint du financement via les marchés de capitaux, puis en 2008 responsable du financement de l'immobilier à Paris. En 2013, Jean-François avait été nommé Responsable des activités de Global Banking & Advisory pour Société Générale Amériques. Depuis janvier 2021, il occupe le poste de Directeur délégué des Risques.

Jean-François est titulaire d'un Master en Mathématiques Appliquées de l'ENSIMAG Grenoble et d'un MBA de l'ESCP à Paris.

Stéphane Landon a rejoint Société Générale en 1989. Il a passé les 20 premières années de sa carrière au sein des équipes Fixed Income de la banque de financement et d'investissement à Paris et à Tokyo, notamment comme Responsable des activités de Change, puis Co-Responsable des activités de Taux et de Crédit. En 2010, il a rejoint la Direction Financière du Groupe où il a été nommé Directeur de la Trésorerie Groupe en 2011. Stéphane Landon devient Directeur Financier de SG Amériques en 2018 puis Directeur délégué des Risques en octobre 2020.

Stéphane est diplômé de l'Ecole Polytechnique.

