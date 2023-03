Societe Generale : Nominations d'administrateurs proposées à l'Assemblée Générale du 23 mai 2023

Le Conseil d'administration, sur proposition du Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise, soumettra quatre nominations d'administrateurs au vote de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 23 mai 2023.

Ces nominations interviendront alors que les mandats d'administrateurs de M. Frédéric Oudéa, Mme Kyra Hazou, M. Gérard Mestrallet et M. Juan Maria Nin Génova prendront fin.

Le Conseil d'administration propose de nommer M. Slawomir Krupaen qualité d'administrateur, pour une durée de quatre ans. Une fois élu,M. Slawomir Krupa sera nommé Directeur général par le Conseil d'administration.Les fonctions de Président et de Directeur général continueront d'être dissociées conformément à l'article L. 511-58 du Code monétaire et financier. Le communiqué de presse en date du 30 septembre 2022détaille cette proposition et le processus de sélection correspondant.

Le Conseil d'administration propose de nommer Mme Béatrice Cossa-Dumurgier en qualité d'administratrice indépendante, pour une durée de quatre ans. Agée de 49 ans et de nationalité française, Mme Béatrice Cossa-Dumurgier apportera au Conseil une forte expertise de la banque de détail et du digital. Elle est administratrice indépendante de Casino et Peugeot Invest. Elle est actuellement Directrice générale adjointe de Believe. Elle a été auparavant Chief Operating Officer de BlablaCar et, de 2004 à 2019, a exercé diverses fonctions chez BNPP, notamment dans la banque de détail.

Le Conseil d'administration propose de nommer Mme Ulrika Ekman en qualité d'administratrice indépendante, pour une durée de quatre ans. Agée de 60 ans, de nationalité suédoise et américaine, Mme Ulrika Ekman apportera au Conseil une expertise juridique forte. Elle a été précédemment associée du cabinet d'avocats américain Davis Polk & Wardwell LLP. Elle a ensuite exercé diverses fonctions chez Greenhill &Co, banque d'investissement américaine, notamment General Counsel. Elle est actuellement membre du Conseil d'administration de Greenhill & Co.

Le Conseil d'administration propose de nommer M. Benoît de Ruffray en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de quatre ans. Agé de 56 ans et de nationalité française, M. Benoît de Ruffray apportera au Conseil une forte expertise internationale et de l'industrie. Il est Président directeur général d'Eiffage depuis janvier 2016. Il ne détient pas d'autre mandat d'administrateur dans des sociétés cotées. Il a été Directeur général de Soletranche Freyssinet en 2015 et, auparavant, a exercé de nombreuses fonctions dans le groupe Bouygues en France et à l'étranger.

Si l'Assemblée générale approuve ces propositions, le Conseil d'administration sera composé :

de 50 % [1] de femmes (6/12) si, en application de la loi et du Code AFEP-MEDEF, on exclut des calculs l'administrateur représentant les salariés actionnaires et les deux administrateurs représentant les salariés ;

de 92 % (11/12) d'administrateurs indépendants si, en application du Code AFEP-MEDEF, on exclut des calculs les trois administrateurs salariés ; et

d'un nombre d'administrateurs de nationalité étrangère de 8 sur 15 membres, soit un taux d'internationalisation de 53 % [2] si on inclut les administrateurs salariés.

Le Conseil s'est assuré, qu'ainsi composé, il disposerait de toutes les compétences nécessaires à son bon fonctionnement et l'exercice de ses missions de définition de la stratégie du groupe Société Générale et de contrôle de sa mise en œuvre.

_ Notes aux éditeurs: biographies dans le document .pdf

