Societe Generale : Note ANC 2022.12_FR

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires INFORMATIONS RELATIVES AU PERIMETRE DE CONSOLIDATION ET AUX TITRES DE PARTICIPATION PRESENTANT UN CARACTERE SIGNIFICATIF AU 31 DECEMBRE 2022 Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2016-09 du 2 décembre 2016 impose aux sociétés qui établissent leurs comptes consolidés selon les normes internationales telles qu'adoptées par l'Union européenne la publication d'informations complémentaires relatives aux entreprises entrant dans leur périmètre de consolidation, aux entreprises non incluses dans ce périmètre, ainsi qu'aux titres de participation présentant un caractère significatif. 1 - Entités intégrées dans le périmètre de consolidation Sont retenues dans le périmètre de consolidation, les filiales et entités structurées contrôlées par le Groupe, les partenariats (activités conjointes ou coentreprises) et les entreprises associées dont les états financiers présentent un caractère significatif par rapport aux comptes consolidés du Groupe, notamment au regard du total bilan et du résultat brut d'exploitation. Au 31.12.2022 Pourcentage Pourcentage de Pays Activités Méthode* d'intérêt contrôle Groupe Groupe Afrique Du Sud (1) SG JOHANNESBURG Banque IG 100 100 Algerie ALD AUTOMOTIVE ALGERIE SPA Financements Spécialisés IG 75,94 99,99 SOCIETE GENERALE ALGERIE Banque IG 100 100 Allemagne ALD AUTOLEASING D GMBH Financements Spécialisés IG 75,94 100 ALD INTERNATIONAL GMBH Financements Spécialisés IG 75,94 100 ALD INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS GMBH Financements Spécialisés IG 75,94 100 ALD LEASE FINANZ GMBH Financements Spécialisés IG 100 100 BANK DEUTSCHES KRAFTFAHRZEUGGEWERBE GMBH Financements Spécialisés IG 99,94 90 BDK LEASING UND SERVICE GMBH Financements Spécialisés IG 100 100 CAR PROFESSIONAL FUHRPARKMANAGEMENT UND Financements Spécialisés IG 75,94 100 BERATUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG CARPOOL GMBH Société de Courtage IG 75,94 100 (6) FLEETPOOL GMBH Financements Spécialisés IG 75,94 100 GEFA BANK GMBH Financements Spécialisés IG 100 100 GEFA VERSICHERUNGSDIENST GMBH Financements Spécialisés MES 100 100 HANSEATIC BANK GMBH & CO KG Financements Spécialisés IG 75 75 HANSEATIC GESELLSCHAFT FUR BANKBETEILIGUNGEN MBH Société de Portefeuille IG 75 100 HSCE HANSEATIC SERVICE CENTER GMBH Société de Service IG 75 100 INTERLEASING DELLO HAMBURG G.M.B.H. Financements Spécialisés IG 75,94 100 RED & BLACK AUTO GERMANY 4 UG (HAFTUNGSBESCHRANKT) Société Financière IG 100 100 (2) RED & BLACK AUTO GERMANY 5 UG (HAFTUNGSBESCHRANKT) Société Financière IG 0 0 RED & BLACK AUTO GERMANY 6 UG Société Financière IG 100 100 RED & BLACK AUTO GERMANY 7 Société Financière IG 100 100 RED & BLACK AUTO GERMANY 8 Société Financière IG 100 100 (6) RED & BLACK AUTO GERMANY 9 UG (HAFTUNGSBESCHRANKT) Société Financière IG 100 100 SG EQUIPMENT FINANCE GMBH Financements Spécialisés IG 100 100 (1) SG FRANCFORT Banque IG 100 100 SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH Société Financière IG 100 100 SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES GMBH Financements Spécialisés IG 100 100 (1) SOGECAP DEUTSCHE NIEDERLASSUNG Assurance IG 100 100 (1) SOGESSUR DEUTSCHE NIEDERLASSUNG Assurance IG 100 100 Australie SOCIETE GENERALE SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD Société de Courtage IG 100 100 (1) SOCIETE GENERALE SYDNEY BRANCH Banque IG 100 100 Autriche ALD AUTOMOTIVE FUHRPARKMANAGEMENT UND LEASING GMBH Financements Spécialisés IG 75,94 100 (1) SG VIENNE Banque IG 100 100 Belarus ALD AUTOMOTIVE LLC Financements Spécialisés IG 75,94 100 Belgique AXUS FINANCE SRL Financements Spécialisés IG 75,94 100 AXUS SA/NV Financements Spécialisés IG 75,94 100 BASTION EUROPEAN INVESTMENTS S.A. Société Financière IG 60,74 100 PARCOURS BELGIUM Financements Spécialisés IG 75,94 100 (1) SG BRUXELLES Banque IG 100 100 (1) SG EQUIPMENT FINANCE BENELUX B.V. BELGIAN BRANCH Financements Spécialisés IG 100 100 SOCIETE GENERALE IMMOBEL Société Financière IG 100 100 Benin SOCIETE GENERALE BENIN Banque IG 93,43 94,1 Bermudes CATALYST RE INTERNATIONAL LTD. Assurance IG 100 100 Brésil ALD AUTOMOTIVE S.A. Financements Spécialisés IG 75,94 100 ALD CORRETORA DE SEGUROS LTDA Financements Spécialisés IG 75,94 100 BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. Banque IG 100 100 SOCIETE GENERALE EQUIPMENT FINANCE S/A - ARRENDAMENTO Financements Spécialisés IG 100 100 MERCANTIL Bulgarie ALD AUTOMOTIVE EOOD Financements Spécialisés IG 75,94 100 Burkina Faso SOCIETE GENERALE BURKINA FASO Banque IG 51,27 52,61 Caïmans, Iles AEGIS HOLDINGS (OFFSHORE) LTD. Société Financière IG 100 100 Cameroun SOCIETE GENERALE CAMEROUN Banque IG 58,08 58,08 Canada 13406300 CANADA INC. (EX-SOCIETE GENERALE CANADA) Banque IG 100 100 (1) SOCIETE GENERALE (CANADA BRANCH) Banque IG 100 100 SOCIETE GENERALE CAPITAL CANADA INC Société de Courtage IG 100 100 Chili ALD AUTOMOTIVE LIMITADA Financements Spécialisés IG 75,94 100 Chine SOCIETE GENERALE (CHINA) LIMITED Banque IG 100 100 SOCIETE GENERALE LEASING AND RENTING CO. LTD Financements Spécialisés IG 100 100 Colombie ALD AUTOMOTIVE S.A.S Financements Spécialisés IG 75,94 100 Congo SOCIETE GENERALE CONGO Banque IG 93,47 93,47 Corée Du Sud SG SECURITIES KOREA CO., LTD. Société de Courtage IG 100 100 (1) SG SEOUL Banque IG 100 100 Cote D'Ivoire SOCIETE GENERALE CAPITAL SECURITIES WEST AFRICA Société de Portefeuille IG 71,25 99,98 SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE Banque IG 73,25 73,25 Croatie ALD AUTOMOTIVE D.O.O. ZA. OPERATIVNI I FINANCIJSKI LEASING Financements Spécialisés IG 75,94 100 ALD FLEET SERVICES D.O.O ZA TRGOVINU I USLUGE Financements Spécialisés IG 75,94 100 Curaçao (2) SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE N.V Société Financière IG 0 0 Danemark ALD AUTOMOTIVE A/S Financements Spécialisés IG 75,94 100 NF FLEET A/S Financements Spécialisés IG 60,75 80 Emirats Arabes Unis (1) SOCIETE GENERALE, DIFC BRANCH (EX-SOCIETE GENERALE Banque IG 100 100 DUBAI) Espagne ALD AUTOMOTIVE S.A.U Financements Spécialisés IG 75,94 100 ALTURA MARKETS, SOCIEDAD DE VALORES, SA Société de Courtage MEP 50 50 (1) GENEFIM SUCURSAL EN ESPANA Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier SG EQUIPMENT FINANCE IBERIA, E.F.C, S.A.U (EX-SG EQUIPMENT Financements Spécialisés IG 100 100 FINANCE IBERIA, E.F.C, S.A.) SOCGEN FINANCIACIONES IBERIA, S.L. Banque IG 100 100 SOCGEN INVERSIONES FINANCIERAS S.L. (EX-SOCGEN Société Financière IG 100 100 INVERSIONES FINANCIERAS SA) (1) SOCIETE GENERALE SUCCURSAL EN ESPANA Banque IG 100 100 SODEPROM Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier (6) SOLUCIONES DE RENTING Y MOVILIDAD, S.L. (SOCIEDAD Financements Spécialisés IG 75,94 100 UNIPERSONAL) Estonie ALD AUTOMOTIVE EESTI AS Financements Spécialisés IG 56,96 75,01 Etats-Unis D'Amérique AEGIS HOLDINGS (ONSHORE) INC. Société Financière IG 100 100 SG AMERICAS EQUITIES CORP. Société Financière IG 100 100 SG AMERICAS OPERATIONAL SERVICES, LLC Société de Service IG 100 100 SG AMERICAS SECURITIES HOLDINGS, LLC Banque IG 100 100 SG AMERICAS SECURITIES, LLC Société de Courtage IG 100 100 SG AMERICAS, INC. Société Financière IG 100 100 SG CONSTELLATION, INC. Société Financière IG 100 100 SG EQUIPMENT FINANCE USA CORP. Financements Spécialisés IG 100 100 SG MORTGAGE FINANCE CORP. Société Financière IG 100 100 SG MORTGAGE SECURITIES, LLC Société de Portefeuille IG 100 100 SG STRUCTURED PRODUCTS, INC. Financements Spécialisés IG 100 100 (5) SGAIH, INC. Société Financière IG 0 0 (1) SOCIETE GENERALE (NEW YORK) Banque IG 100 100 SOCIETE GENERALE FINANCIAL CORPORATION Société Financière IG 100 100 SOCIETE GENERALE INVESTMENT CORPORATION Société Financière IG 100 100 SOCIETE GENERALE LIQUIDITY FUNDING, LLC Société Financière IG 100 100 Finlande AXUS FINLAND OY Financements Spécialisés IG 75,94 100 NF FLEET OY Financements Spécialisés IG 60,75 80 France 29 HAUSSMANN EQUILIBRE Société de Portefeuille IG 87,1 87,1 29 HAUSSMANN EURO RDT Société de Portefeuille IG 58,1 58,1 29 HAUSSMANN SELECTION EUROPE - K Société Financière IG 45,23 45,23 29 HAUSSMANN SELECTION MONDE Société de Portefeuille IG 68,7 68,7 908 REPUBLIQUE Société Foncière et de MEI 40 40 Financement Immobilier AIR BAIL Financements Spécialisés IG 100 100 AIX - BORD DU LAC - 3 Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier AIX - BORD DU LAC - 4 Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier ALD Financements Spécialisés IG 75,94 75,94 ALFORTVILLE BAIGNADE Société Foncière et de MEI 40 40 Financement Immobilier AMPERIM Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier AMUNDI CREDIT EURO - P Société Financière IG 57,43 57,43 ANNEMASSE-ILOT BERNARD Société Foncière et de IG 80 80 Financement Immobilier ANTALIS SA Société Financière IG 100 100 ANTARES Société Foncière et de MEI 45 45 Financement Immobilier ANTARIUS Assurance IG 100 100 ARTISTIK Société Foncière et de MEI 30 30 Financement Immobilier (3) AVIVA INVESTORS RESERVE EUROPE Société Financière IG 0 0 BANQUE COURTOIS Banque IG 100 100 BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN Banque IG 50 50 BANQUE KOLB Banque IG 100 100 BANQUE LAYDERNIER Banque IG 100 100 BANQUE NUGER Banque IG 100 100 BANQUE POUYANNE Banque MEI 35 35 BANQUE RHONE ALPES Banque IG 99,99 99,99 BANQUE TARNEAUD Banque IG 100 100 BAUME LOUBIERE Société Foncière et de MEI 40 40 Financement Immobilier BERLIOZ Assurance IG 84,05 84,05 (3) BOURSORAMA INVESTISSEMENT Société de Service IG 0 0 (6) BOURSORAMA MASTER HOME LOANS FRANCE Financements Spécialisés IG 100 100 BOURSORAMA SA Société de Courtage IG 100 100 BREMANY LEASE SAS Financements Spécialisés IG 75,94 100 CARBURAUTO Immobilier d'exploitation MEP 50 50 CENTRE IMMO PROMOTION Société Foncière et de IG 60 60 Financement Immobilier CHARTREUX LOT A1 Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON Financements Spécialisés IG 99,99 100 COMPAGNIE FONCIERE DE LA MEDITERRANEE (CFM) Immobilier d'exploitation IG 100 100 COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS Financements Spécialisés IG 99,89 99,89 CONTE Immobilier d'exploitation MEP 50 50 CREDIT DU NORD Banque IG 100 100 DARWIN DIVERSIFIE 0-20 Société de Portefeuille IG 89,94 89,94 DARWIN DIVERSIFIE 40-60 Société de Portefeuille IG 79,78 79,78 DARWIN DIVERSIFIE 80-100 Société de Portefeuille IG 78,34 78,34 DISPONIS Financements Spécialisés IG 99,99 100 ECHIQUIER AGENOR EURO SRI MID CAP Assurance IG 40,85 40,85 ESNI - COMPARTIMENT SG-CREDIT CLAIMS -1 Société Financière IG 100 100 ETOILE CAPITAL Société Financière IG 99,99 99,99 ETOILE MULTI GESTION EUROPE-C Assurance IG 51,59 51,59 ETOILE MULTI GESTION USA - PART P Assurance IG 35,18 35,18 F.E.P. INVESTISSEMENTS Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier FCC ALBATROS Société de Portefeuille IG 100 51 (6) FCT LA ROCHE Financements Spécialisés IG 100 100 FEEDER LYX E ST50 D6 Société de Portefeuille IG 100 100 FEEDER LYXOR CAC40 D2-EUR Société de Portefeuille IG 100 100 (3) FEEDER LYXOR CAC40 D6 Assurance IG 0 0 (2) FEEDER LYXOR EURO STOXX 50 - D9 Société Financière IG 0 0 FENWICK LEASE Financements Spécialisés IG 99,99 100 FINASSURANCE SNC Assurance IG 98,89 99 FRANFINANCE Financements Spécialisés IG 99,99 99,99 FRANFINANCE LOCATION Financements Spécialisés IG 99,99 100 GALYBET Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier GENEBANQUE Banque IG 100 100 GENECAL FRANCE Financements Spécialisés IG 100 100 GENECAR - SOCIETE GENERALE DE COURTAGE D'ASSURANCE ET Assurance IG 100 100 DE REASSURANCE GENECOMI FRANCE Financements Spécialisés IG 100 100 GENEFIM Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier GENEFINANCE Société de Portefeuille IG 100 100 GENEGIS I Immobilier d'exploitation IG 100 100 GENEGIS II Immobilier d'exploitation IG 100 100 GENEPIERRE Société Foncière et de IG 56,56 56,56 Financement Immobilier GENEVALMY Immobilier d'exploitation IG 100 100 (6) HAGA NYGATA Financements Spécialisés IG 100 100 (6) HIPPOLYTE Financements Spécialisés IG 100 100 HYUNDAI CAPITAL FRANCE (EX SEFIA) Financements Spécialisés MEI 49,95 50 ILOT AB Société Foncière et de IG 80 80 Financement Immobilier IMMOBILIERE PROMEX Société Foncière et de MEI 35 35 Financement Immobilier INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier INVESTISSEMENT 81 Société Financière IG 100 100 JSJ PROMOTION Société Foncière et de MEI 45 45 Financement Immobilier LA CORBEILLERIE Société Foncière et de MEI 40 40 Financement Immobilier LA FONCIERE DE LA DEFENSE Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier LES ALLEES DE L'EUROPE Société Foncière et de MEI 34 34 Financement Immobilier LES JARDINS D'ALHAMBRA Société Foncière et de MEI 35 35 Financement Immobilier LES JARDINS DE L'ALCAZAR Société Foncière et de MEI 30 30 Financement Immobilier LES MESANGES Société Foncière et de IG 55 55 Financement Immobilier LES TROIS LUCS 13012 Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier LES VILLAS VINCENTI Société Foncière et de MEI 30 30 Financement Immobilier L'HESPEL Société Foncière et de MEI 30 30 Financement Immobilier LOTISSEMENT DES FLEURS Société Foncière et de MEI 30 30 Financement Immobilier LYON LA FABRIC Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier LYX ACT EURO CLIMAT-D3EUR Assurance IG 100 100 LYX ACT EURO CLIMAT-DEUR Assurance IG 100 100 LYXOR ACTIONS EURO CLIMAT D4 EUR Assurance IG 100 100 LYXOR GL OVERLAY F Société de Portefeuille IG 87,27 87,27 LYXOR SKYFALL FUND Assurance IG 88,98 88,98 MEDITERRANEE GRAND ARC Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier NORBAIL IMMOBILIER Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier NORBAIL SOFERGIE Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier NORMANDIE REALISATIONS Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier ONYX Immobilier d'exploitation MEP 50 50 OPCI SOGECAPIMMO Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier ORADEA VIE Assurance IG 100 100 ORPAVIMOB Financements Spécialisés IG 100 100 (5) PACTIMO Société Foncière et de IG 0 0 Financement Immobilier PARCOURS Financements Spécialisés IG 75,94 100 PARCOURS ANNECY Financements Spécialisés IG 75,94 100 PARCOURS BORDEAUX Financements Spécialisés IG 75,94 100 PARCOURS NANTES Financements Spécialisés IG 75,94 100 PARCOURS STRASBOURG Financements Spécialisés IG 75,94 100 PARCOURS TOURS Financements Spécialisés IG 75,94 100 PAREL Société de Service IG 100 100 PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE Financements Spécialisés IG 60 60 PIERRE PATRIMOINE Société Financière IG 100 100 PRAGMA Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier (6) PRIMONIAL DOUBLE IMMO Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier PRIORIS Financements Spécialisés IG 94,89 95 PROGEREAL (EX-PROGEREAL SA) Société Foncière et de MEI 25,01 25,01 Financement Immobilier PROJECTIM Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier RED & BLACK AUTO LEASE FRANCE 1 Société Financière IG 75,94 100 RED & BLACK CONSUMER FRANCE 2013 Société Financière IG 100 100 (2) RED & BLACK HOME LOANS FRANCE 1 Société Financière IG 0 0 (6) RED & BLACK HOME LOANS FRANCE 2 Société Financière IG 100 100 RIVAPRIM REALISATIONS Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier S.C.I. DU DOMAINE DE STONEHAM Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SAGEMCOM LEASE Financements Spécialisés IG 99,99 100 SAINTE-MARTHE ILOT C Société Foncière et de MEI 40 40 Financement Immobilier SAINTE-MARTHE ILOT D Société Foncière et de MEI 40 40 Financement Immobilier SAINT-MARTIN 3 Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SARL BORDEAUX-20-26 RUE DU COMMERCE Société Foncière et de MEI 30 30 Financement Immobilier SARL D'AMENAGEMENT DU MARTINET Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SARL DE LA VECQUERIE Société Foncière et de MEI 32,5 32,5 Financement Immobilier SARL SEINE CLICHY Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier SAS AMIENS - AVENUE DU GENERAL FOY Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier SAS BF3 NOGENT THIERS Société Foncière et de MEI 20 20 Financement Immobilier SAS BONDUES - COEUR DE BOURG Société Foncière et de MEI 25 25 Financement Immobilier SAS COPRIM RESIDENCES Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier SAS ECULLY SO'IN Société Foncière et de IG 75 75 Financement Immobilier SAS FOCH SULLY Société Foncière et de IG 90 90 Financement Immobilier SAS MERIGNAC OASIS URBAINE Société Foncière et de IG 90 90 Financement Immobilier (2) SAS MS FRANCE Société Foncière et de MEI 0 0 Financement Immobilier SAS NOAHO AMENAGEMENT Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier SAS NORMANDIE HABITAT Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier SAS NORMANDIE RESIDENCES Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier SAS NOYALIS Société Foncière et de MEI 28 28 Financement Immobilier SAS ODESSA DEVELOPPEMENT Société Foncière et de MEI 49 49 Financement Immobilier SAS PARNASSE Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier SAS PAYSAGES Société Foncière et de IG 51 51 Financement Immobilier SAS PROJECTIM IMMOBILIER Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier (6) SAS RESIDENCE AUSTRALIS Société Foncière et de IG 77 77 Financement Immobilier SAS RESIDENCIAL Société Foncière et de IG 68,4 68,4 Financement Immobilier SAS ROANNE LA TRILOGIE Société Foncière et de MEI 41 41 Financement Immobilier SAS SCENES DE VIE Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SAS SOAX PROMOTION Société Foncière et de IG 58,5 58,5 Financement Immobilier SAS SOGEBROWN POISSY Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier SAS SOGEMYSJ Société Foncière et de IG 51 51 Financement Immobilier (5) SAS SOGEPROM TERTIAIRE Société Foncière et de IG 0 0 Financement Immobilier SAS SOJEPRIM Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier SAS TIR A L'ARC AMENAGEMENT Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SAS TOUR D2 Société Foncière et de AC 50 50 Financement Immobilier SAS VILLENEUVE D'ASCQ - RUE DES TECHNIQUES BUREAUX Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SCCV 282 MONTOLIVET 12 Société Foncière et de IG 60 60 Financement Immobilier SCCV ALFORTVILLE MANDELA Société Foncière et de MEI 49 49 Financement Immobilier SCCV BAC GALLIENI Société Foncière et de IG 51 51 Financement Immobilier (2) SCCV BAHIA Société Foncière et de IG 0 0 Financement Immobilier SCCV BOIS-GUILLAUME PARC DE HALLEY Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SCCV BOURG BROU Société Foncière et de IG 60 60 Financement Immobilier SCCV BRON CARAVELLE Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SCCV CAEN CASERNE MARTIN Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier SCCV CAEN PANORAMIK Société Foncière et de MEI 40 40 Financement Immobilier SCCV CANNES JOURDAN Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SCCV CHARTREUX LOT C Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SCCV CHARTREUX LOT E Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier SCCV CHARTREUX LOTS B-D Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier SCCV CHOISY LOGEMENT Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier SCCV CLICHY BAC D'ASNIERES Société Foncière et de IG 75 75 Financement Immobilier SCCV CLICHY BRC Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier (6) SCCV COLOMBES Société Foncière et de MEI 28,66 49 Financement Immobilier SCCV COMPIEGNE - RUE DE L'EPARGNE Société Foncière et de MEI 35 35 Financement Immobilier SCCV CUGNAUX-LEO LAGRANGE Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SCCV DEVILLE-CARNOT Société Foncière et de IG 60 60 Financement Immobilier SCCV DUNKERQUE PATINOIRE DEVELOPPEMENT Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier (6) SCCV EIFFEL FLOQUET Société Foncière et de IG 51 51 Financement Immobilier SCCV EPRON - ZAC L'OREE DU GOLF Société Foncière et de IG 70 70 Financement Immobilier SCCV ESPACES DE DEMAIN Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SCCV ETERVILLE ROUTE D'AUNAY Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SCCV EURONANTES 1E Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SCCV FAVERGES Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier SCCV GAMBETTA LA RICHE Société Foncière et de MEI 25 25 Financement Immobilier SCCV GIGNAC MOUSSELINE Société Foncière et de IG 70 70 Financement Immobilier SCCV GIVORS ROBICHON Société Foncière et de IG 85 85 Financement Immobilier SCCV HEROUVILLE ILOT A2 Société Foncière et de MEI 33,33 33,33 Financement Immobilier SCCV ISTRES PAPAILLE Société Foncière et de IG 70 70 Financement Immobilier SCCV JA LE HAVRE 22 COTY Société Foncière et de MEI 40 40 Financement Immobilier SCCV JDA OUISTREHAM Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SCCV KYMA MERIGNAC Société Foncière et de MEI 30 30 Financement Immobilier SCCV LA BAULE - LES JARDINS D'ESCOUBLAC Société Foncière et de MEI 25 25 Financement Immobilier SCCV LA MADELEINE - PRE CATELAN Société Foncière et de IG 51 51 Financement Immobilier SCCV LA MADELEINE SAINT-CHARLES Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SCCV LA PORTE DU CANAL Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SCCV LACASSAGNE BRICKS Société Foncière et de MEI 49 49 Financement Immobilier SCCV LE BOUSCAT CARRE SOLARIS Société Foncière et de MEI 25 25 Financement Immobilier (6) SCCV LE CENTRAL C1.4 Société Foncière et de MEI 33,4 33,4 Financement Immobilier (6) SCCV LES BASTIDES FLEURIES Société Foncière et de IG 64,29 64,29 Financement Immobilier SCCV LES ECRIVAINS Société Foncière et de IG 70 70 Financement Immobilier SCCV LES PATIOS D'OR DE FLEURY LES AUBRAIS Société Foncière et de IG 64 80 Financement Immobilier SCCV LES SUCRES Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SCCV LESQUIN PARC Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SCCV L'IDEAL - MODUS 1.0 Société Foncière et de IG 80 80 Financement Immobilier SCCV LILLE - JEAN MACE Société Foncière et de MEI 33,4 33,4 Financement Immobilier SCCV LOOS GAMBETTA Société Foncière et de MEI 35 35 Financement Immobilier (6) SCCV MARCQ EN BAROEUL GABRIEL PERI Société Foncière et de MEI 20 20 Financement Immobilier SCCV MARQUETTE CALMETTE Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SCCV MEHUL Société Foncière et de IG 70 70 Financement Immobilier SCCV MONROC - LOT 3 Société Foncière et de MEP 50 50 Financement Immobilier SCCV MONS EQUATION Société Foncière et de MEI 50 50 Financement Immobilier (2) SCCV MONTREUIL ACACIA Société Foncière et de IG 0 0 Financement Immobilier SCCV NICE ARENAS Société Foncière et de IG 100 100 Financement Immobilier Attachments Original Link

