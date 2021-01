Societe Generale : Nouveau partenariat entre le Groupe AFD et Société Générale pour soutenir les TPE/PME en Afrique affectées par la crise

Pour répondre aux besoins des TPE et PME touchées par la crise sur le continent africain, Proparco a mis en place une garantie exceptionnelle des financements qui peuvent leurs être accordés. Partenaire historique du Groupe AFD et acteur clé du financement du secteur privé en Afrique, Société Générale est la 1ere institution financière partenaire de Proparco à déployer ce dispositif.

Cette garantie, rendue possible par le soutien du gouvernement français, permet aux filiales de Société Générale sur le continent africain d'amplifier leur soutien aux entrepreneurs. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Madagascar et le Sénégal sont les premiers pays à bénéficier de cette offre de prêts garantis à 80% par le Groupe AFD.

La crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19 touche durement les petites et moyennes entreprises en Afrique, affectant leur capacité à innover, à créer des emplois et à fournir des biens et services essentiels.

A l'image du Prêt Garanti d'Etat (PGE) mis en place en France pour aider les entreprises à surmonter la crise, l'Etat français a mis à la disposition du Groupe AFD une garantie d'Etat de 160 millions d'euros à destination des TPE/PME sur le continent africain. Le partenariat signé avec Société Générale porte sur le déploiement de cette garantie dans plusieurs pays africains.

Après examen des demandes de financement, des entreprises de moins de 200 personnes affectées par la crise pourront se voir octroyer des prêts de 12 à 48 mois. Ces prêts qui pourront représenter jusqu'à 3 mois du chiffre d'affaires de l'année 2019 seront garantis à hauteur de 80% par le Groupe AFD.

Cette offre de garantie, rendue possible grâce aux ressources spécialement allouées par l'Etat français à destination des TPE et PME en Afrique, constitue un outil clé du volet Résilience de l'initiative française Choose Africa dédiée au soutien des start-up, TPE et PME en Afrique. Dévoilé le 30 novembre dernier en réponse à la crise, ce volet Résilience porte à 3,5 milliards d'euros sur la période 2018-2022 l'engagement de la France auprès des entrepreneurs du continent. Choose Africa mobilise une large palette d'outils : lignes de crédit, garanties, prises de participation, accompagnement technique, etc.

Une nouvelle dimension donnée au partenariat entre le Groupe AFD et Société Générale

Le Groupe AFD et Société Générale ont construit au fil des années une relation très étroite, qui s'est matérialisée par la signature de nombreuses lignes de crédit, garanties et solutions d'accompagnement technique. Le Groupe Société Générale compte ainsi depuis plus de 10 ans parmi les principaux bénéficiaires du dispositif de partage des risques ARIZ proposé par le Groupe AFD pour développer le financement des entreprises en Afrique.

« La qualité du partenariat entre le Groupe AFD et Société Générale ainsi que l'expérience acquise par nos deux institutions dans le financement et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises africaines, constituent des atouts clés dans le contexte actuel. Le soutien de l'Etat français permet aujourd'hui à Proparco et à Société Générale d'amplifier leur engagement commun à l'égard des entrepreneurs et d'apporter une réponse adaptée aux besoins exprimés sur le continentafricain » a déclaré Gregory Clemente, Directeur Général de Proparco.

« Depuis de nombreuses années, Société Générale a fait de l'accompagnement multi-dimensionnel des PME l'un des axes clés de sa stratégie en Afrique, souhaitant ainsi contribuer de façon responsable et durable au développement africain. Les PME africaines sont aujourd'hui fragilisées par l'impact économique de la crise, mais elles restent l'avenir de l'Afrique car elles répondent à plusieurs défis de long terme du continent, notamment ceux de la création d'emplois et de l'innovation. Il est donc naturel pour Société Générale d'être l'un des premiers acteurs à déployer ce nouveau dispositif à destination des entrepreneurs » commente Laurent Goutard, Responsable de la Région Afrique, Méditerranée & Outre-Mer, Banque de détail à l'international chez Société Générale.

