Societe Generale : Nouvelle étape dans le projet de rapprochement des réseaux en vue de créer une nouvelle Banque de détail en France

Publié le 19/04/2022

Il porte les orientations stratégiques du projet de rapprochement des deux réseaux : une marque forte, qui capitalise sur la puissance de la marque Société Générale, avec ses couleurs emblématiques rouge et noir, et l'ancrage des banques régionales dont l'identité est réaffirmée pour représenter la proximité territoriale de la Nouvelle Banque, en cohérence avec les valeurs et l'histoire des banques. Le logo évolue également, passant à un carré ouvert, symbole d'équilibre et de symétrie entre la marque nationale et les marques régionales.

Une démarche collaborative

Ce nouveau système de marques est le fruit d'une réflexion collective, qui a notamment associé des collaborateurs des deux banques, issus d'horizons professionnels très divers. Ce vaste processus collaboratif a été mis en œuvre afin de répondre aux enjeux de nouveauté, de dynamique positive et d'adhésion des équipes.

Un déploiement en cohérence avec les objectifs RSE de la nouvelle banque

Les marques régionales se déclineront sur les différents points de contact avec les clients (agences, applications digitales, moyens de paiement, édition, etc.) à partir de janvier 2023. Le déploiement de cette nouvelle marque se fera dans le respect de l'ensemble des engagements éco-responsables du groupe Société Générale, notamment en matière d'éclairage et de choix des matériaux.

Sébastien Proto, Directeur général adjoint, en charge des réseaux Société Générale, Crédit du Nord, Banque privée et de leur direction Innovation, Technologie et Informatique, commente : « Nous avançons dans cette fusion conformément au calendrier prévu et dans le respect de l'ensemble des engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos clients et de nos collaborateurs. Nous en donnons un nouvel exemple aujourd'hui, avec cette nouvelle stratégie de marque, dont la définition a associé directement des collaborateurs des deux banques et qui est fidèle à l'histoire et aux forces respectives des deux réseaux. Elle incarne nos valeurs et ce que nous voulons proposer ensemble à nos clients : la force d'un grand groupe international alliée à la proximité d'une banque davantage ancrée en régions, c'est-à-dire le meilleur de nos deux enseignes pour renforcer la qualité, la pertinence et la réactivité des services offerts à nos clients. Les nominations qui sont annoncées sont également conformes à notre engagement d'assurer un équilibre dans les nominations entre les équipes des deux banques cohérent avec le poids respectif de chaque enseigne, et notre volonté d'avancer le plus efficacement possible dans la préparation des dernières étapes avant la fusion juridique en janvier 2023. »

Nominations des futurs responsables des régions

Dans le cadre la préparation active de la fusion, le Groupe annonce la nomination des futurs responsables des régions qui vont avoir dès maintenant la mission de préparer la mise en place de leur future entité avant d'en prendre la responsabilité effective au moment de la fusion juridique en janvier 2023.

Concernant les 11 futures régions et le pôle « Corporate Finance et Grandes Relations », le Groupe annonce ainsi les nominations suivantes :

Jean Dumont pour SG CREDIT DU NORD, avec Laurent Platel comme directeur adjoint ;

Jean-Yves Dupuy pour SG GRAND OUEST, avec Mathilde Lepelletier comme directrice adjointe ;

Isabelle Deloeil Geraud pour SG SUD OUEST ;

Benoît Vandermarcq pour SG TARNEAUD ;

Didier Pariset pour SG AUVERGNE RHÔNE ALPES ;

Stéphane Bourdonnec pour SG COURTOIS, avec Hélène Sauvan comme directrice adjointe ;

Bruno Deschamp pour SG SMC, avec Isabelle Martinon comme directrice adjointe ;

Vincent Thebault pour SG LAYDERNIER ;

Frédéric Di Scala pour SG GRAND EST ;

Karim Idrissi pour SG SOCIETE GENERALE en région Ile-de-France-Nord ;

Thierry Le Marre pour SG SOCIETE GENERALE en région Ile-de-France Sud ;

Nasrine Hassan pour le pôle « Corporate Finance et Grandes Relations ».

Les biographies sont disponibles auprès du service de presse.