Societe Generale : Politique sectorielle pétrole et gaz

Janvier 2022 Public Document

1. INTRODUCTION

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociale d'Entreprise, et en tant que signataire des Principes pour une banque responsable, Société Générale et ses filiales (le Groupe) entendent prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux (E&S) et de gouvernance, associés à l'ensemble de leurs activités, pour mieux en maîtriser l'impact et promouvoir les bonnes pratiques, dans un objectif d'amélioration continue.

Le Groupe a publié des principes généraux E&S qui définissent le cadre global de son système de gestion des risques E&S pour un engagement responsable dans le cadre de ses activités bancaires et financières.

Dans ce cadre, le Groupe a élaboré des déclarations transversales abordant les enjeux communs à tous les secteurs dans lesquels il est présent, ainsi que des politiques sectorielles qui ciblent certains secteurs plus sensibles d'un point de vue E&S et dans lesquels le Groupe joue un rôle actif.

Le secteur du Pétrole et du Gaz fait partie de ces secteurs sensibles.

Le Groupe fournit toute une gamme de produits et services bancaires et financiers au secteur du Pétrole et du Gaz, qui fait partie de la chaîne de valeur du secteur de l'énergie. Les politiques du Groupe relatives au secteur de l'énergie visent

identifier et à gérer les enjeux E&S tout le long de la chaîne de valeur sur laquelle le Groupe intervient, de l'extraction de la source d'énergie à la consommation d'énergie par l'utilisateur final, en passant par le transport, la distribution, le stockage et la production d'électricité et de chaleur. Si nécessaire à l'avenir, le Groupe identifiera et développera des politiques sectorielles supplémentaires pour mieux appréhender les enjeux E&S dans cette chaîne de valeur.

L'énergie est au cœur de l'économie et constitue un secteur prioritaire pour l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris. Société Générale reconnaît qu'elle a un rôle à jouer dans la transition vers une économie peu carbonée et soutient les efforts des gouvernements et du secteur privé en faveur de la diversification des sources d'énergie et d'une utilisation plus large des énergies renouvelables sur les marchés où elle opère. Le Groupe a rejoint l'Alliance bancaire Net Zéroqui définit des actions concrètes et assorties d'un calendrier pour aligner ses portefeuilles sur un objectif de zéro émission nette en 2050.

Les défis de la transition énergétique sont particulièrement aigus pour les acteurs du secteur du Pétrole et du Gaz. Le groupe souhaite rester un partenaire de référence pour ses clients du secteur afin de les accompagner dans cette transition, tout en s'assurant que son soutien est donné de manière responsable et réfléchie. Société Générale reconnaît également que les activités pétrolières et gazières peuvent se dérouler dans des environnements opérationnels complexes, dans des lieux isolés et dans des pays dont les systèmes de gouvernance sont fragiles. Elles peuvent également avoir un impact sur les populations locales et nécessitent une gestion des risques E&S et une due diligence accrues.

C'est pourquoi le Groupe entend respecter les standards E&S les plus stricts concernant son offre de produits et services bancaires et financiers au secteur du Pétrole et du Gaz.

2. PÉRIMÈTRE

2.1. Périmètre géographique

La politique relative au secteur du Pétrole et du Gaz s'applique à l'échelle mondiale. Les critères d'application peuvent tenir compte de la robustesse du cadre de gouvernance des pays hébergeant les actifs concernés.

2.2. Périmètre des activités du Groupe

Cette politique sectorielle s'applique à toutes les sociétés consolidées sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle exclusif.

Elle s'applique aux produits et services suivants :

