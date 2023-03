Societe Generale : Rapport annuel sur l'alignement - 31-12-2021

Société Générale est engagée de longue date dans la lutte contre le réchauffement climatique et a mis au point une stratégie de lutte contre le changement climatique reposant sur trois piliers : gérer les risques inhérents au changement climatique, gérer l'impact de ses activités sur le climat et accompagner les clients dans leur transition écologique, notamment en développant des solutions de conseil

et de financement adaptées.

Il y a plus de quinze ans, le Groupe a pris des engagements forts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de ses activités pour compte propre, puis s'est engagé à aligner ses portefeuilles sur les trajectoires compatibles avec les objectifs de l'Accord de Paris.

Le Groupe s'est engagé de façon proactive à accompagner ses clients dans leur transition, en travaillant avec eux sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, et en proposant des services financiers innovants pour accélérer leur transition vers une économie bas carbone. Afin d'améliorer la transparence et d'encourager une approche responsable, Société Générale participe à de nombreux groupes de travail dans divers secteurs, pour soutenir la recherche et le développement dans le domaine de la finance durable et de la décarbonation. L'objectif de cette démarche est de mettre au point des normes communes et des critères de comparabilité entre les différents secteurs. Cette contribution s'exprime au travers de partenariats avec des universités et des organisations expertes comme les Principes de Poséidon, le Conseil de l'Hydrogène ou, plus récemment, dans les secteurs de l'acier (Sustainable Steel Principles), de l'aviation et de l'aluminium.

La banque s'est engagée à aligner ses portefeuilles sur une trajectoire compatible avec les objectifs de l'Accord de Paris1 et a renforcé son engagement en rejoignant la Net Zero Banking Alliance (NZBA) de l'UNEP-FI en qualité de membre fondateur en 2021. Ceci implique que la banque alignera ses portefeuilles sur des trajectoires compatibles avec l'objectif de la neutralité carbone d'ici 2050 au plus tard et une limitation de la la hausse des températures à +1,5 % par rapport aux niveaux pré-industriels.

Dans un premier temps, la démarche de Société Générale consiste à cibler en priorité les secteurs à forte intensité en carbone, en particulier le secteur de l'énergie où des objectifs intermédiaires ont été fixés et renforcés en octobre 2022 :