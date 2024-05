Cette démarche vise à identifier les impacts de la stratégie des métiers et des modifications de leurs environnements économique, technologique et réglementaire sur les emplois, les effectifs et les compétences et d'orienter les politiques

La politique de Talent Management commune à l'ensemble du Groupe, à ses différents métiers et géographies, et structurée autour du Leadership Model, a pour objectif d'identifier, développer et fidéliser les collaborateurs à fort potentiel de leadership. Elle vise à assurer la relève managériale à court, moyen et long terme sur le Top 250 ainsi que sur les Postes Clés.

un accès à un espace commun interne, leur permettant de connaître la culture et les valeurs, la stratégie et les activités du Groupe et notamment autour de la conduite et de la conformité Groupe.

Société Générale adapte ses modes de recrutement en intégrant les nouvelles fonctionnalités apportées par les technologies et la digitalisation : tests en ligne ergonomiques accessibles sur mobile, mise en adéquation du CV des candidats avec les offres. Par ailleurs, le Groupe diversifie ses canaux de recrutements via les réseaux sociaux ou des sites communautaires spécialisés comme Welcome to

