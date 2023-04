Societe Generale : Rapport sur les politiques et pratiques de rémunération 2022

(notamment critères liés au respect des réglementations et, pour les collaborateurs concernés, liés à la gestion des risques associés aux activités, au respect des intérêts et traitement équitable des clients, à la qualité des services

des allocations individuelles tenant compte d'une évaluation annuelle managériale portant sur la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs connus du collaborateur et incluant des indicateurs liés à la gestion des risques et à la conformité

avec un processus d'appréciation indépendante mené par les Directions des risques et de la conformité pour les métiers de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, de Banque de Détail et Services Financiers Internationaux et de Banque de Détail en France ;

En intégrant le principe de la neutralité au regard du genre et de l'équité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail ou un travail de même valeur ;

fournis aux clients et au respect des règles relatives à l'intégrité des marchés).

L'outil Groupe d'évaluation annuelle des collaborateurs comprend une rubrique Conduite et Conformité obligatoire, permettant au manager de prendre en compte ces critères dans l'évaluation de la performance annuelle. En complément, pour certaines populations, une évaluation indépendante est conduite par les Directions des risques et de la conformité sur la gestion des risques et le respect des règles de conformité.

une structure de rémunération variable conforme

la réglementation et intégrant pour la population régulée CRD V : un seuil de déclenchement du différé à partir de

50K€ (2) de rémunération variable globale ou un tiers de la rémunération totale ; une part non acquise soumise à conditions de présence, de performance financière, de gestion appropriée des risques et de respect de la conformité. Cette part est acquise sur quatre ans par quart (tranche de 25 % par échéance annuelle), avec un taux de différé de 40 % minimum et de 70 % maximum (soit au-delà du 60 % minimum requis par la réglementation pour les plus hautes rémunérations) ; une attribution pour au moins 50 % sous forme d'actions ou d'instruments liés à l'action Société Générale (50 % de la part acquise et 50 % de la part non acquise).



Ainsi, la part de la rémunération variable versée immédiatement en numéraire est au maximum de 30 % du variable global (soit la moitié de la part acquise, elle-même égale au maximum à 60 % du variable global). L'autre moitié de la part acquise est attribuée sous forme d'instrument lié à l'action Société Générale. Elle peut être limitée à 15 % pour les rémunérations variables les plus élevées (cas où la part différée atteint 70 % du variable total).

La part en actions ou en instruments liés à l'action fait en outre l'objet d'une période d'indisponibilité de six mois minimum.

Le dispositif de rémunération variable des membres du Comité Stratégique Groupe Responsables de Business Units (métiers, régions) et Service Units (fonctions support et de contrôle) et Directeurs Généraux Adjoints est plus contraint que celui appliqué aux autres collaborateurs régulés. La part non acquise de leur rémunération variable est ainsi différée sur cinq ans, avec deux échéances en numéraire et trois échéances en actionsouéquivalentsactionsSociétéGénérale.Lestrois premières échéances sont soumises à des conditions de performance financière et les deux dernières à la performance relative de l'action Société Générale. (cf. 2.3.2).