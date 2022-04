Societe Generale : Rapport_Diversite_et_Inclusion_2021 - VF

DIVERSITÉ ET INCLUSION

Rapport 2021

DIVERSITÉ ET INCLUSION

Au sein du groupe Société Générale, la diversité et l'inclusion ne sont pas le seul fruit d'obligations légales, mais un enjeu stratégique d'aujourd'hui et de demain au service de notre raison d'être :

« Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes ».

Notre volonté est d'être une entreprise où les collaborateurs se sentent bien tels qu'ils sont, à l'image de la diversité des clients que nous servons et de la société dans laquelle nous opérons.

Favoriser la diversité et l'inclusion est clé pour construire une entreprise à la fois performante et innovante, responsable et ouverte sur le monde.

TABLE DES MATIÈRES

CRÉER UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

PROPICE À L'INCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

La diversité et l'inclusion portées à tous les niveaux de l'organisation . . . . . . . 5

Des engagements forts du Groupe pour la diversité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Des valeurs véhiculées au travers de dispositifs communs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ DES COLLABORATEURS,

À L'IMAGE DE NOS CLIENTS ET DE NOS SOCIÉTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Le parcours des salariés fondé sur les compétences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Une politique de rémunération équilibrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

CHIFFRES CLÉS 2021

LUTTER CONTRE TOUTES LES FORMES

DE DISCRIMINATION .................................................................. 13

l'égalité femmes - hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

l'équilibre des générations ................................................................ 19

la non discrimination des lgbt+ .......................................................... 20

les personnes en situation de handicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

43 %

DE FEMMES

manager

26 %

DE FEMMES

dans le Comité de Direction

27 %

DE NON-FRANÇAIS dans le

Comité de Direction

141

NATIONALITÉS DIFFÉRENTES,

présents dans 66 pays

86/100

Index d'égalité femmes-hommes Société Générale SA en France

(98 % des effectifs du Groupe) ont des politiques ou mènent des actions en faveur de l'égalité professionnelle entre femmes et hommes

123 ENTITÉS

AU CORPORATE EQUALITY INDEX

100/100

pour les politiques et pratiques LGBT+ de Société Générale New YorkL'âge moyen des salariés est de

39 ANS

2 597

SALARIÉS

en situation de handicap

CRÉER UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PROPICE

À L'INCLUSION

LA DIVERSITÉ ET L'INCLUSION PORTÉES À TOUS LES NIVEAUX DE L'ORGANISATION

Diony Lebot, Directrice Générale Déléguée (sponsor

Diversité et Inclusion)

« Je continuerai à travailler sans relâche pour créer un environnement de travail diversifié et inclusif où tout le monde se sentira respecté et pourra prospérer. Parce que la diversité est une force et stimule la performance. Et parce que je n'accepterai jamais que les gens soient discriminés pour ce qu'ils sont. »

La diversité est une réalité au sein du Groupe avec plus de 131 000 salariés de 141 nationalités différentes, présents dans 66 pays et 57 % des collaborateurs exerçant hors de France.

Le développement du Groupe repose sur les multiples métiers, cultures, générations, compétences qui le composent et qui sont une réelle source de compétitivité, de progrès et d'innovation.

C'est un signe fort de l'ambition du Groupe de construire ensemble une entreprise ouverte et riche de ses différences.

AU NIVEAU DU GROUPE

Au-delà des enjeux d'éthique et de performance, le Groupe considère que la diversité et l'inclusion sont des enjeux stratégiques. Ainsi, Diony Lebot, Directrice Générale Déléguée est sponsor Diversité et Inclusion et porte ces sujets au plus haut niveau de notre organisation.

Pour piloter et accélérer le déploiement de ses actions, en 2021, le Groupe a mis en place un Comité Diversité et Inclusion, composé de membres issus des Comités de direction de ses lignes métiers (BU/SU) avec pour mission de définir l'ambition et les orientations du Groupe en matière de diversité et d'inclusion, ainsi que les priorités annuelles (ou pluriannuelles).

AU NIVEAU DES LIGNES MÉTIERS

Au sein du Groupe, développer un environnement de travail équitable et inclusif est une priorité managériale partagée et mesurée dans tous les métiers et à tous les niveaux de l'organisation. Chaque entité du Groupe est en charge de décliner opérationnellement la politique et les ambitions du Groupe dans le respect de la réglementation locale.

AU NIVEAU DES COLLABORATEURS

Le Groupe a mis en place des actions de sensibilisation à destination de l'ensemble de ses collaborateurs pour que chaque individu au sein de l'organisation prenne conscience des enjeux de la diversité et de l'inclusion, et de l'impact des biais et des stéréotypes et devienne en tant qu'individu et de manière collective acteur de l'inclusion.

Par ailleurs, le Groupe donne à chaque collaborateur la possibilité de s'exprimer et d'agir sur le sujet.

L'introduction dans le baromètre Collaborateurs de questions sur la diversité et l'inclusion permet de mesurer le ressenti des collaborateurs et de mettre en place des actions ciblées pour rendre l'environnement plus inclusif.

Ainsi, en 2021, 72 % des collaborateurs pensent que le Groupe en fait suffisamment en faveur de l'égalité Femmes - Hommes (contre 65 % en 2020).

On note une progression de cet indicateur partout dans le monde.