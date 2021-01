Societe Generale : Renouvellements et nominations d'Administrateurs proposés à l'Assemblée Genérale du 18 mai 2021

Le Conseil d'administration, sur proposition du Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise, a arrêté les propositions de renouvellements et de nominations d'administrateurs en vue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 18 mai 2021.

Monsieur Henri Poupart-Lafarge, Président Directeur Général d'Alstom, sera proposé pour un mandat d'administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Bernard Lévy. Administrateur indépendant depuis 2009, Président du Comité des rémunérations et membre du Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise, Monsieur Jean- Bernard Lévy n'a pas souhaité solliciter son renouvellement pour un quatrième mandat dans le respect des meilleurs principes de gouvernement d'entreprise. De nationalité française, âgé de 51 ans, Monsieur Henri Poupart-Lafarge apportera au Conseil son expérience de dirigeant d'une des plus grandes entreprises industrielles françaises, présente dans 60 pays dans le monde. Il ne détient pas de mandat d'administrateur dans des sociétés cotées.

En conséquence du non-renouvellement de Monsieur Jean-Bernard Lévy, Monsieur Jérôme Contamine, membre du Comité des rémunérations en prendra la présidence à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 18 mai 2021.

Monsieur William Connelly, administrateur indépendant depuis 2017, Président du Comité des risques depuis 2020 et membre du Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise depuis 2017 sera proposé pour un deuxième mandat. De nationalité française, Monsieur William Connelly apporte au Conseil une expertise bancaire reconnue en matière de banque d'investissement et gestion d'actifs. Il est notamment Président du Conseil de Surveillance d'Aegon N.V.

Madame Lubomira Rochet, administrateur indépendant depuis 2017, membre du Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise depuis 2020 sera proposée pour un deuxième mandat. De nationalité française et bulgare, Madame Lubomira Rochet apporte notamment au Conseil une expertise en matière de digital. Elle est membre du comité exécutif de L'Oréal.

Madame Alexandra Schaapveld, administrateur indépendant depuis 2013, Présidente du Comité d'audit risques et de contrôle interne depuis 2017 et membre du Comité des risques depuis 2014 sera proposée pour un troisième mandat. De nationalité néerlandaise, Madame Alexandra Schaapveld apporte au Conseil une expertise bancaire et financière. Elle est membre du Conseil de Surveillance de Bumi Armada Berhad (Malaisie) et membre du Conseil d'administration de 3I PLC (UK).

Par ailleurs, un nouvel administrateur représentant les salariés actionnaires doit être nommé par l'Assemblée Générale du 18 mai 2021 en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite Loi Pacte. De ce fait, le Conseil d'administration passera de 14 à 15 membres.

Enfin, les deux administrateurs salariés élus par les salariés seront renouvelés à l'issue de l'Assemblée Générale pour remplacer les administrateurs actuels dont les mandats de trois ans arrivent à échéance à l'issue de cette Assemblée.

Si l'Assemblée Générale suit ces propositions, le Conseil d'administration restera composé de 41% de femmes et de plus de 90% d'administrateurs indépendants si l'on exclut des calculs les trois administrateurs représentant les salariés. Le Conseil s'est assuré, qu'ainsi composé, il disposera de toutes les compétences nécessaires à son bon fonctionnement et à l'exercice de sa mission de définition de la stratégie du groupe Société Générale et de contrôle de sa mise en œuvre.

BIOGRAPHIES

Henri Poupart-Lafarge

Né le 10 avril 1969, Français

Diplômé de l'école Polytechnique, de l'école Nationale des Ponts et Chaussée et du Massachussets Institute of Technologie (MIT). A commencé sa carrière (1992-1993) à la Banque Mondiale à Washington comme collaborateur de la division Afrique puis au Ministère de l'Economie et des Finances (1994-1998). A cette date, il est entré chez Alstom où il a exercé de nombreuses fonctions. De 1998 à 2000, il a été Vice-Président Finance - Responsable des Relations Investisseurs. De 2000-2003, il a été Directeur Financier du secteur 'transmission et distribution' d'Alstom. En 2004, il a été Directeur Financier Adjoint. De 2004 à 2010, il a été Directeur Financier et membre du Comité Exécutif. De 2010-à 2011, il a été Vice-Président Exécutif et Président du secteur Alstom Grid. De 2011 à 2016, il a été Président d'Alstom Transport avant de devenir depuis 2016 Président Directeur Général d'Alstom.

William Connelly

Né le 3 février 1958, Français

Ancien élève de l'Université Georgetown de Washington (États-Unis). De 1980 à 1990, banquier chez Chase Manhattan Bank aux États-Unis, en Espagne et au Royaume-Uni. De 1990 à 1999, chez Barings puis ING Barings, responsable de l'activité fusions-acquisitions en Espagne puis de l'activité Corporate Finance pour l'Europe occidentale. De 1999 à 2016, il exerce diverses activités dans la banque d'investissement chez ING Bank N.V. (Pays-Bas), ses dernières fonctions ayant été responsable mondial de la banque de financement et d'investissement et membre du Comité exécutif ainsi que Directeur général de ING Real Estate B.V. (une filiale d'ING Bank). Il est Président du Conseil de Surveillance de d'Aegon N.V. et administrateur de Amadeus IT Group.



Lubomira ROCHET

Née le 8 mai 1977, Française/Bulgare

Ancienne élève de l'École Normale Supérieure, de Sciences Po et du Collège d'Europe à Bruges (Belgique). Responsable de la stratégie chez Sogeti (Capgemini) de 2003 à 2007. Responsable de l'innovation et des start-up en France pour Microsoft de 2008 à 2010. Entre chez Valtech en 2010, devient Directeur général en 2012. Depuis 2014, Directrice du Digital et membre du Comité exécutif de L'Oréal. Elle est administrateur de Founders Factory Ltd.

Alexandra SCHAAPVELD

Née le 5 septembre 1958, Néerlandaise

Diplômée de l'Université d'Oxford (Royaume-Uni) en politique, philosophie et économie et est titulaire d'une maîtrise en Économie du Développement obtenue à l'Université Érasme de Rotterdam (Pays-Bas). Elle a commencé sa carrière au sein du Groupe ABN AMRO aux Pays-Bas où elle a occupé différents postes de 1984 à 2007 dans la banque d'investissement, étant notamment chargée du suivi des grands clients de la banque avant d'être en 2008 Directeur pour l'Europe de l'ouest de la banque d'investissement chez Royal Bank of Scotland Group. Elle est membre du Conseil de Surveillance de Bumi Armada Berhad et membre du Conseil d'administration de 3I PLC.

Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville +33 1 58 98 68 00 jean-baptiste.froville@socgen.com

Corentin Henry +33 1 58 98 01 75 corentin.henry@socgen.com