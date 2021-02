Societe Generale : Résultats de l'année & du 4ème trimestre 2020

T4-20 : Confirmation de l'amélioration des performances commerciales et financières

Résilience des revenus dans un contexte toujours marqué par la crise (+1,6%*/T3-20, -2,3%*/T4-19) Maintien de la discipline dans la gestion des coûts (-3,0%(1)*/T4-19) avec un effet de ciseaux positif

Coût du risque à 54 points de base résultant de la très bonne tenue du portefeuille de crédits tout en intégrant un provisionnement prudent

Résultat net part du Groupe sous-jacent à 631 M EUR (470 M EUR en publié)

Année 2020 : Gestion responsable de la crise, résilience des métiers et solidité du bilan

Accompagnement permanent des clients, mobilisation exceptionnelle des collaborateurs

Résultat net part du Groupe sous-jacent à 1,4 Md EUR (Résultat publié à -258 M EUR)

Frais de gestion sous-jacents à 16,5([1]) Md EUR (-5,2%(1)/2019)

Coût du risque contenu à 64 points de base (dont 1,4 Md EUR de provisionnement sur encours sains, soit 41% du total)

Gestion disciplinée du capital : ratio de CET1 à 13,4%(2), environ 440 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire

Paiement d'un dividende en numéraire calculé conformément au maximum autorisé par la recommandation de la Banque Centrale Européenne (« BCE ») : 0,55 euro par action

Programme de rachat d'actions, au quatrième trimestre 2021, d'un montant équivalent à celui consacré au paiement du dividende (environ 470 M EUR, soit un impact d'environ 13 points de base sur le ratio CET1 du Groupe), sous réserve de la non-reconduction de la recommandation de la BCE et de l'autorisation de sa mise en œuvre

Priorité 2021 : Exécution disciplinée de la feuille de route stratégique

Première année de préparation du rapprochement des réseaux Société Générale et Crédit du Nord

Finalisation du repositionnement des activités de marchés

Accélération des moteurs de croissance

Approfondissement des dynamiques en matière de Responsabilité sociale et environnementale

Renforcement des efforts d'efficacité opérationnelle notamment à travers la digitalisation des processus

Frédéric Oudéa, Directeur Général du Groupe, a commenté :

« Les résultats de ce trimestre confirment le rebond de nos métiers observé au 3ème trimestre après un début d'année marqué par les impacts de la crise COVID. Confiants dans la qualité de nos franchises et de notre bilan, nous appuyant sur l'engagement exceptionnel de nos équipes, nous avons tracé au second semestre des trajectoires stratégiques ambitieuses et créatrices de valeur pour nos métiers, montrant notre capacité d'adaptation et de transformation dans un environnement durablement plus incertain. Nous nous engageons donc dans l'année 2021 avec confiance et détermination, avec comme priorité l'exécution de notre feuille de route stratégique. Cohérents avec notre raison d'être, nous continuerons à accompagner nos clients dans toutes les transformations que cette crise accélère, qu'elles concernent l'utilisation croissante des technologies digitales ou l'attention renforcée aux enjeux de responsabilité sociale et environnementale. »

(1) Données sous-jacentes (cf. note méthodologique 5 pour le passage des données comptables aux données sous-jacentes)

(2) Ratio phasé ; ratio non-phasé à 13,2%

Le renvoi *dans ce document correspond à des données à périmètre et taux de change constants