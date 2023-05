Societe Generale : Résultats du 1er trimestre 2023

RÉSULTATS ET FONDAMENTAUX SOLIDES

Performance robuste des métiers portée par une forte croissance de Boursorama, d'ALD et de la Banque de détail à l'International, une excellente contribution de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, alors que la Banque de détail en France est temporairement impactée par une baisse de la marge nette d'intérêt

Revenus du Groupe en baisse de -3,8%* /T1-22 sous IFRS 17 avec des revenus des métiers en hausse de +0,3%* /T1-22

Coefficient d'exploitation sous-jacent, hors contribution au Fonds de Résolution Unique, à 60,5%

Coût du risque bas à 13 points de base au T1-23, avec un niveau de défauts limité et un stock de provision sur encours sains stable de 3,8 milliards d'euros à fin mars 2023 ; coût du risque 2023 désormais attendu inférieur à 30 points de base

Résultat net part du Groupe sous-jacent à 1,5 milliard d'euros(1) (868 millions d'euros en publié, +5,7% /T1-22)

Rentabilité (ROTE) sous-jacente à 10,7%(1)

UN BILAN ET UN PROFIL DE LIQUIDITÉ ROBUSTES

Niveau de ratio de CET 1 à 13,5%(2) à fin mars 2023, environ 410 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire, obtention de l'approbation par la BCE du programme de rachat d'actions 2022 d'un montant d'environ 440 millions d'euros

Liquidity Coverage Ratio en forte hausse à 171% à fin T1-23 du fait notamment d'une croissance de 0,7% des dépôts sur le trimestre et de réserves de liquidités renforcées à 296 milliards d'euros

Programme de financement long terme 2023 avancé à plus de 70%

POURSUITE DE L'EXÉCUTION ORDONNÉE DES INITIATIVES STRATÉGIQUES

Fusion des réseaux de Banque de détail en France : première migration informatique réalisée avec succès en mars, conformément au calendrier fixé. Deuxième migration informatique prévue les 13 et 14 mai 2023

Développement de Boursorama : atteinte du seuil de rentabilité au T1-23, dans un contexte de croissance toujours dynamique du nombre de nouveaux clients

Acquisition de LeasePlan par ALD : signature par ALD d'un accord pour la vente de six filiales. Assemblée générale extraordinaire d'ALD prévue le 22 mai 2023

Création de Bernstein, franchise mondiale de premier plan de recherche actions et de cash equity : signature du protocole d'acquisition avec AllianceBernstein

Fréderic Oudéa, Directeur Général du Groupe, a commenté :

« Dans un environnement économique et financier qui demeure incertain et complexe, Société Générale affiche à nouveau ce trimestre des performances commerciales et des résultats solides qui confirment la qualité des franchises du Groupe et s'appuient sur une bonne maitrise des coûts et des risques. La robustesse du bilan est confirmée dans toutes ses dimensions, de capital, liquidité et qualité du portefeuille de crédits. Nous avons par ailleurs franchi avec succès des étapes très importantes dans le renouvellement du business model du Groupe, et l'exécution réussie de grands projets stratégiques tels que la mise en place de notre nouvelle banque de détail SG en France, la poursuite du développement de Boursorama, et le closing programmé de l'acquisition de LeasePlan par ALD pour former un leader mondial dans la mobilité durable. Ces projets différenciants et fortement créateurs de valeur permettront au Groupe d'atteindre ses objectifs de rentabilité durable. A la veille de notre transition managériale, je souhaite bien sûr remercier très chaleureusement tous les collaborateurs du Groupe pour leur formidable engagement à mes côtés et leur contribution au développement de notre entreprise. »

(1) Données sous-jacentes (cf. note méthodologique 5 pour le passage des données comptables aux données sous-jacentes), (2) Dont phasage IFRS 9, soit 13,4 % non phasé

Le renvoi* dans ce document correspond à des données à périmètre et taux de change constants

NB : les données 2022 dans ce document ont été retraitées conformément à l'application des normes IFRS 17 et IFRS 9 pour les entités d'assurance