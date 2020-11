Societe Generale : Résultats financiers communiqué de presse T3 2020

Les résultats du 3ème trimestre du groupe Société Générale illustrent la capacité de rebond de tous nos métiers après la période de confinement exceptionnelle que nous avons vécue et d'adaptation à un environnement encore très incertain. Les performances enregistrées traduisent nos efforts en termes de développement commercial, de maîtrise des coûts et de gestion rigoureuse de nos risques. La solidité du bilan, tant en termes de qualité des actifs que de niveau de capital, nous permet d'aborder les mois à venir avec confiance et de bâtir notre nouvelle feuille de route stratégique sur des fondations solides. Forts de l'engagement exceptionnel de nos équipes, nous avons l'ambition d'accompagner nos clients dans la crise actuelle comme à plus long terme dans leur transition énergétique et digitale et nous sommes confiants dans notre capacité à renforcer la valeur ajoutée et la compétitivité de nos différents métiers.

»