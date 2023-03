Societe Generale : Schéma pluriannuel de mise en accessibilité

1. Introduction En application de l'article 47 de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et, du Décret n° 2019- 768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne, le présent document a pour objet de présenter le Schéma Pluriannuel de Mise en Accessibilité de Société Générale, Société anonyme au capital de 1 046 405 540 euros ayant pour numéro unique d'identification 552.120.222 RCS Paris, dont le siège social est situé 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris. Ce schéma pluriannuel porte sur les années 2021 à 2023. Il pourra être revu et enrichi chaque année au moment de l'établissement du bilan du plan d'action annuel. 2. Politique d'accessibilité Société Générale est signataire du « Manifeste pour l'inclusion des personnes handicapées dans la vie économique», qui prévoit notamment l'optimisation de l'accès aux outils numériques de l'entreprise aux personnes en situation de handicap, l'intégration de l'accessibilité numérique dans la conception des schémas directeurs des systèmes d'informations et le développement des solutions numériques. L'accessibilité numérique est l'un des 4 axes de la politique de Société Générale en matière d'intégration des personnes en situation de handicap, qui comprend également le recrutement l'intégration, la formation et les achats responsables. Ce schéma pluriannuel décrit l'approche et les mesures prises au niveau de Société Générale pour la mise en accessibilité progressive de ses sites internet, intranet et extranet, les applications mobiles et les progiciels destinés aux clients et aux collaborateurs. Société Générale étant organisée en Business Units (BU) et Service Units (SU), chacune de ces entités porte ses propres actions de mise en accessibilité. 3. Recensement des sites et applications existants Au niveau de chaque BU/SU du Groupe, un recensement de l'ensemble des sites et applications internes et externes a été réalisé ou est en cours de réalisation. Afin d'aider les BU/SU, une liste de critères a été établie pour identifier les sites et applications prioritaires pour une mise en conformité. D'ici la fin de l'année 2023, une grande partie des sites ou applications de Société Générale identifiés comme prioritaires auront fait l'objet d'un audit. Chaque BU/SU publie ses déclarations d'accessibilité sur ses différents sites et applications concernés. Chaque déclaration d'accessibilité est disponible sur une page dédiée « accessibilité 2

numérique » directement consultable depuis le bas de page de la page d'accueil et depuis n'importe quelle page du site ou, pour les applications mobiles, sur le site interne de Société Générale ou avec d'autres informations disponibles lors du téléchargement de l'application. En annexe du plan d'action annuel, figure une liste - non exhaustive - de sites Société Générale externes avec les liens vers leur déclaration d'accessibilité. Cette liste sera mise à jour tous les ans. Les sites et applications destinés uniquement aux employés Société Générale n'y apparaissent pas pour des raisons de confidentialité. 4. Organisation de la prise en compte de l'accessibilité numérique Le sujet de l'accessibilité numérique est intégré au programme Numérique Responsable lancé par Société Générale à la fin de l'année 2019 par la filière Système d'Information du Groupe et, un groupe de travail dédié regroupant des représentants de l'ensemble des Directions informatiques a été lancé en début d'année 2020. L'objectif de ce groupe de travail est de fournir aux différentes Directions informatiques du groupe Société Générale, les outils permettant de créer des sites ou applications nativement accessibles ou d'améliorer l'accessibilité de ceux existants. En plus du travail réalisé au niveau des Directions informatiques, l'ensemble des BU et SU doivent établir leur propre feuille de route sur le sujet. Ainsi, la volonté de Société Générale est que l'accessibilité soit prise en compte tout au long du cycle de développement ou de mise à jour des sites et applications. D'ici fin 2023, l'ambition de Société Générale est que pour toute création de site ou application, les critères d'accessibilité numérique soient pris en compte à chaque phase du projet (de la conception au développement en passant par les tests utilisateurs). 5. Ressources humaines et financières Moyens humains employés pour l'accessibilité numérique Le référent accessibilité numérique de Société Générale est le responsable RSE du Département Transformation, Processus & Systèmes d'Information de la Direction des Ressources. Son rôle est de coordonner la production, le suivi et la mise à jour du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan d'action annuel de Société Générale. Au niveau des BU/SU, une organisation a été mise en place avec la désignation d'un référent ou point de contact e-accessibilité.Celui-ci est chargé de l'élaboration du plan d'actions annuel de l'entité et du suivi opérationnel des actions de l'entité. Budget Les plans d'actions de mise en accessibilité sont financés par les BU/SU. 3

6. Test des utilisateurs Au niveau des BU/SU des études de faisabilité sont en cours de réalisation pour mettre en place des groupes de testeurs de contenus constitués, dans la mesure du possible, de personnes en situation de handicap. 7. Assistance et traitement des retours utilisateurs Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, un moyen de contact dédié sera précisé dans chaque déclaration d'accessibilité présente sur les sites ou applications afin de permettre aux utilisateurs en situation de handicap de signaler leurs difficultés. 8. Les mesures correctives A l'issue de chaque évaluation/audit de site ou application, un plan d'action (mesures correctrices, échéances, attribution des responsabilités par fonction ou département...) doit être établi pour corriger au plus vite les non-conformités bloquantes. 9. Action de formation et sensibilisation Formation Les populations cibles et leurs besoins spécifiques en termes de formation et sensibilisation sur la thématique de l'accessibilité numérique sont en cours de recensement par les BU/SU qui établissent un plan de formation et de sensibilisation dédié à l'accessibilité numérique. Sensibilisation Des ateliers de sensibilisation à l'attention des membres des différentes directions (y compris la Direction générale) et d'autres destinés à un public plus large ont été développés en 2020 et sont régulièrement organisés afin d'expliquer ce qu'est l'accessibilité numérique et ce qu'elle implique pour notre entreprise et son écosystème. En sus, une Masterclass a été conçue par le Groupe sur le sujet de l'e-accessibilité afin de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs mais aussi le public externe : https://youtu.be/oRA_CrGxGgw https://twitter.com/SocieteGenerale/status/1403312619881181188?s=20 https://www.linkedin.com/posts/societe-generale_formation-rse-greenit-activity-6809079717740761088-JW34https://www.facebook.com/societegenerale.france/posts/4620876494598763 4