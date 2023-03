Société Générale : Slawomir Krupa dévoile son équipe de direction

Slawomir Krupa a présenté au Conseil d’administration de Société Générale l’équipe de direction qu’il prévoit de mettre en place à compter de son entrée en fonction comme Directeur général, prévue fin mai. La banque a dévoilé une Direction générale resserrée composée du Directeur général, Slawomir Krupa, et de deux Directeurs généraux délégués, Philippe Aymerich et Pierre Palmieri. Le Comité exécutif serai composé de 13 membres, dont 7 femmes. 10 des 13 membres du Comité exécutif sont issus de la Société Générale.



Il compte notamment Anne-Christine Champion, qui rejoindra Société Générale en mai en tant que co-Directrice des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, Marie-Christine Ducholet, Directrice du réseau SG en France et Claire Dumas, Directrice financière.



La nouvelle équipe présentera la nouvelle feuille de route stratégique du groupe au troisième trimestre.