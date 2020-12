Societe Generale : SocGen va fusionner ses réseaux avec Crédit du Nord, prévoit de fermer 600 agences

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque Société Générale a annoncé lundi un projet de fusion de ses réseaux de banque de détail en France avec ceux de sa filiale Crédit du Nord, une opération qui doit lui permettre de générer d'importantes économies à moyen terme.

"Le conseil d'administration de Société Générale et celui de Crédit du Nord ont validé le lancement du projet de rapprochement" des deux enseignes "après une première étape réussie de transformation des deux réseaux", a annoncé la banque dans un communiqué.

Cette opération doit permettre de générer d'importantes synergies de coûts, grâce notamment à l'utilisation d'un système informatique unique d'ici au premier semestre 2021, au regroupement des fonctions centrales et à l'optimisation du maillage des réseaux. Sur ce dernier point, le groupe bancaire entend réduire le nombre d'agences, le faisant passer d'environ 2.100 à fin 2020 à environ 1.500 à fin 2025.

Société Générale vise ainsi, via ce rapprochement, une réduction de la base de coût des deux entités de plus de 350 millions d'euros en 2024 et d'environ 450 millions d'euros en 2025, par rapport au niveau de 2019.

L'entité combinée devra également afficher une rentabilité des fonds propres normatifs en environnement Bâle III d'environ 11% à 11,5% en 2025.

"Ce projet sera soumis à la consultation des partenaires sociaux et à l'accord des autorités compétentes", a expliqué Société Générale.

