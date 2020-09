Societe Generale : SocGen veut fusionner ses deux réseaux bancaires Société générale et Crédit du Nord

Société générale a annoncé mercredi étudier le rapprochement de ses deux réseaux bancaires Crédit du Nord et Société générale afin de créer une nouvelle banque de détail en France et de réduire ses coûts alors que la troisième banque française a subi deux trimestres consécutifs de pertes.

Cette nouvelle banque, forte de 10 millions de clients, permettra notamment au groupe bancaire de bénéficier d'importantes synergies et de renforcer la rentabilité de l'un de ses principaux métiers.

"Ce rapprochement s'ajouterait à l'ensemble des initiatives déjà annoncées par le groupe dans ses différents métiers pour renforcer sa rentabilité globale", a indiqué Société générale dans un communiqué.

Le groupe bancaire cherche à renforcer son bilan après avoir été touché de plein fouet par les retombées de la crise du coronavirus.

Il a procédé début août à une vaste réorganisation de sa direction générale après le départ de deux directeurs généraux délégués et prévoit de présenter son nouveau plan stratégique l'an prochain dans le courant du premier semestre.

Deux sources ont par ailleurs indiqué dimanche à Reuters que Société générale se préparait à la vente de sa filiale de gestion d'actifs Lyxor.

"AMBITION COMMERCIALE"

La direction de Société générale a annoncé que l'étude d'un rapprochement entre ses deux réseaux bancaires sera conduite d'ici la fin du mois de novembre sous la direction de Sébastien Proto, directeur général adjoint en charge des réseaux de banque de détail en France.

"Le projet qui en résulterait le cas échéant intégrerait les dimensions sociales, sociétales et environnementales et ferait l'objet d'échanges et des consultations nécessaires avec les partenaires sociaux", indique la banque.

La nouvelle banque de détail ainsi créée portera une "ambition commerciale encore plus forte" grâce à une gouvernance régionalisée et une accélération de la stratégie numérique.

A la Bourse de Paris, l'action Société générale gagnait 1,49% à 11,82 euros à 10h10, s'éloignant ainsi d'un plus bas en clôture de près de 30 ans touché la veille.

(Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)