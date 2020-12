Societe Generale : SocGen veut fusionner ses réseaux avec Crédit du Nord et fermer 600 agences

(Actualisation : précisions du directeur général adjoint sur l'évolution du réseau, cours de Bourse, commentaire d'analyste)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Société Générale a présenté lundi un projet de fusion de ses réseaux de banque de détail en France avec ceux de sa filiale Crédit du Nord, une opération qui doit permettre au groupe de générer d'importantes économies à moyen terme.

"Le conseil d'administration de Société Générale et celui de Crédit du Nord ont validé le lancement du projet de rapprochement" des deux enseignes "après une première étape réussie de transformation des deux réseaux", a annoncé la banque dans un communiqué.

Cette opération doit permettre de générer d'importantes synergies de coûts, grâce notamment à l'utilisation d'un système informatique unique d'ici au premier semestre 2021, au regroupement des fonctions centrales et à l'optimisation du maillage des réseaux.

Sur ce dernier point, le groupe bancaire entend réduire le nombre d'agences, le faisant passer d'environ 2.100 à fin 2020 à environ 1.500 à fin 2025.

Sébastien Proto, directeur général adjoint en charge des réseaux de Société Générale, a expliqué lors d'une conférence avec des analystes que la proximité géographique entre les agences de Société Générale et de Crédit du Nord limiterait fortement "l'attrition " soit la perte de client que pourrait occasionner cette opération.

Le dirigeant a également indiqué que le nombre de clients communs entre les deux réseaux était faible à l'heure actuel, représentant autour de 1% du total.

Des synergies en ligne avec les attentes

Société Générale vise via la fusion de ces deux réseaux une réduction de la base de coût des deux entités de plus de 350 millions d'euros en 2024 et d'environ 450 millions d'euros en 2025, par rapport au niveau de 2019.

Société Générale anticipe par ailleurs des coûts de projets liés à ce rapprochement compris entre 700 et 800 millions d'euros, dont environ 70% seraient passés dès 2021.

"Le montant des synergies prévues par la direction est conforme à nos attentes et à celles du consensus, mais les coûts de restructuration sont plus importants que ce que nous avions prévu", commente UBS dans une note.

L'entité combinée devra également afficher une rentabilité des fonds propres normatifs en environnement Bâle III d'environ 11% à 11,5% en 2025.

"Ce projet sera soumis à la consultation des partenaires sociaux et à l'accord des autorités compétentes", a expliqué Société Générale.

De nouveaux objectifs pour Boursorama

Société Générale a par ailleurs fixé de nouveaux objectifs pour sa filiale de banque en ligne Boursorama: atteindre 4 millions de clients en 2023 et 4,5 millions en 2025, contre 2,5 millions en septembre dernier.

Cette phase de croissance coûtera cher. Elle entraînera une perte cumulée d'environ 230 millions d'euros d'ici à 2023. Par la suite, Boursorama vise un résultat net d'environ 100 millions d'euros en 2024 et d'environ 200 millions en 2025, "représentant une rentabilité sur fonds propres normatifs supérieure à 25% (en Bâle IV)", indique la Société Générale.

Après avoir ouvert en légère hausse, l'action Société Générale cédait 1,6% vers 11h45, alors que le CAC 40 baissait de 1%.

