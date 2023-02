Societe Generale : Société Générale Assurances et Tikehau Capital lancent une solution d'investissement innovante contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Société Générale Assurances et Tikehau Capital, gestionnaire d'actifs alternatifs, annoncent un partenariat pour le lancement de SG Tikehau Dette Privée. Ce support en unités de compte inédit sur le marché français offre aux investisseurs particuliers l'opportunité de financer des entreprises non cotées françaises et européennes sélectionnées tout en soutenant la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Source de financement alternative au prêt bancaire traditionnel et à l'émission d'obligations sur les marchés financiers, la dette privée est une méthode de financement de plus en plus utilisée par les entreprises non cotées pour soutenir leur croissance. Initialement réservée à des investisseurs institutionnels, cette stratégie d'investissement est désormais accessible aux investisseurs particuliers à travers ce support innovant.

Le support permet d'investir dans la dette de PME et ETI françaises et européennes avec un fort ancrage territorial, pour les accompagner dans leur développement (croissance, acquisition, déploiement international…).

En finançant uniquement des entreprises prenant l'engagement deréduire leurs émissions de gaz à effet de serre, SG Tikehau Dette Privée présente une stratégie bas-carbone ambitieuse, alignée sur les objectifs fixés par l'Accord de Paris sur le Climat[1].

Par ailleurs, afin de peser concrètement sur la politique environnementale des entreprises :

trajectoire de décarbonation sur la base de la méthodologie de référence SBTi Chaque entreprise financée doit s'engager dans unesur la base de la méthodologie de référence SBTi [2] proposant une application concrète de l'Accord de Paris.

Pendant toute la durée de financement, un audit indépendant évaluera annuellement le respect de cette trajectoire et modulera, en fonction des résultats, les conditions de financement accordées à l'entreprise.

Distribuée aujourd'hui par Société Générale Private Banking France, cette unité de compte Article 8 (SFDR)[3] sera disponible pendant 24 mois sur les contrats d'Assurance Vie assurés par Société Générale Assurances. SG Tikehau Dette Privée est un FCPR[4] qui offre un accès facilité à des actifs de qualité institutionnelle à partir de 5 000 € avecun niveau de risque de 4 sur 7 (SRI[5]). Sa durée de vie est de 10 ans mais le capital investi sur le support en unités de compte est disponible à tout moment grâce à une liquidité assurée par Société Générale Assurances.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Société Générale qui souligne notre position de pionnier dans la dette privée et dans le financement durable. Il est primordial que le secteur de la gestion d'actifs tienne son rôle dans le fléchage de l'épargne française vers le financement des entreprises et de l'économie réelle. Contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par l'Accord de Paris est une priorité de notre feuille de route : il est important pour Tikehau Capital de prendre part au lancement d'innovations favorisant la réduction des émissions de gaz à effets de serre des entreprises tout en leur apportant un financement pour accompagner leur croissance. » déclare Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital.

« En s'appuyant sur l'expertise de Tikehau Capital, Société Générale Assurances continue d'enrichir son offre d'épargne. Cette solution d'investissement innovante et liquide permettra à nos clients d'investir dans une sélection d'une cinquantaine d'entreprises et marque une nouvelle étape dans notre volonté de démocratiser l'accès aux actifs réels. Le lancement de ce support inédit est, en outre, une nouvelle illustration de notre volonté d'agir concrètement en faveur de la transition écologique et du développement des territoires. Nos ambitions de développement sont fortes, compte tenu du positionnement résolument engagé de cette offre en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. » ajoute Philippe Perret, Directeur général de Société Générale Assurances.

[1]Traité international sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique visant à limiter le réchauffement climatique à un niveau inférieur à 2°C, de préférence 1,5°C, par rapport au niveau préindustriel

[2]Science-Based Target initiative (SBTi) s'adresse aux entreprises et se fixe comme objectif de piloter une « action climatique ambitieuse » en leur proposant de faire de leur transition vers une économie bas carbone un avantage compétitif

[3]Le support promeut des caractéristiques environnementales et sociales (« Article 8 ») au sens du règlement européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR)

[4]Fonds Commun de Placement à Risque géré par Tikehau Investment Management, une société de gestion du groupe Tikehau Capital, et exclusivement accessible au sein de contrats d'assurance vie en Unité de Compte (UC)

[5]Synthetic Risk Indicator

Avertissements

Société Générale Assurances ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur. La valeur des unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie et est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse, selon l'évolution des marchés.

Document non contractuel destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les informations sont fournies dans le seul but de leur permettre d'avoir une vue d'ensemble des transactions et ce, quel que soit l'usage qu'ils en font, qui relève exclusivement de leur indépendance éditoriale, pour lequel Tikehau décline toute responsabilité. Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement en lien avec le support d'investissement présenté. Ce document contient uniquement des informations générales et n'est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis. Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n'importe laquelle des études de cas ou prévisions. Tikehau Capital n'accepte aucune responsabilité, de manière directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l'information contenue dans ce document. Tikehau Capital ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute décision prise sur la base d'une information contenue dans ce document. Veuillez-vous rapprocher de votre conseiller habituel. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l'égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America.